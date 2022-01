Sport: Der Stellenwert von Olympia schrumpft

Parallel-Rennen gab es in der laufenden Ski-Weltcup-Saison bisher nur im Einzel. Der olympische Team-Bewerb steht erst beim Saisonfinale im März in Courchevel an. Eine sogenannte Alpine Kombination gibt es in diesem Winter aber nur bei Olympia. Der Weltverband FIS wird in Zukunft Probleme bekommen, wenn er Medaillen in Disziplinen vergeben will, die man selbst nicht als zukunftsträchtig einschätzt.

Zuletzt gab es außerdem Streit über die Qualifikationskriterien. Startplätze von kleinen Ski-Nationen haben Auswirkungen auf Kontingente großer Verbände aus Österreich, Italien oder den USA.

Abseits vom alpinen Skisport müssen Winterspiele um ihre Relevanz kämpfen – zumindest über die Grenzen Europas hinweg. Die Eishockey-Liga NHL gibt ihren Spielern zum zweiten Mal in Folge für das olympische Turnier nicht frei. Die Spiele gelten als lästige Veranstaltung, Corona war eine willkommene Ausrede: Während der Spiele werden verschobene NHL-Spiele nachgeholt.

Österreich hat jedenfalls 42 Sportlerinnen und 64 Sportler nominiert. Das Ziel des ÖOC ist eine Platzierung in den Top Ten des Medaillenspiegels, dafür braucht es aus den insgesamt 109 Wettkämpfen vermutlich sechs Goldmedaillen. Vor vier Jahren holte das Team 14 Medaillen, davon fünf in Gold. Die Spiele beginnen am 4. und dauern bis 20. Februar. (Lukas Zahrer, 30.1.2022)