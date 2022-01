Der Serbe hat in bisher 24 Pflichtspielen in dieser Saison 20 Tore für Florenz erzielt.

Vlahovic wechselt zu Juve. Foto: AFP/BONOTTO

Einer der teuersten Winter-Transfers im Profifußball ist perfekt. Stürmer Dusan Vlahovic wechselt von AC Fiorentina zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin, der nach eigenen Angaben vom Freitag dafür 70 Millionen Euro zahlt. Außerdem wurden zusätzlich Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro vereinbart. Vlahovic unterschrieb an seinem 22. Geburtstag einen Vertrag bis Juni 2026. Der Serbe hat in bisher 24 Pflichtspielen in dieser Saison 20 Tore für Florenz erzielt.

Juventus belegt in der laufenden Spielzeit bisher nur Platz fünf und liegt bei einem mehr absolvierten Spiel schon elf Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Inter Mailand. Nach dem Wechsel von Stürmerstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United hat der Rekordchampion in 23 Ligaspielen nur 34 Treffer erzielt. So wie früher Ronaldo wird nun Vlahovic bei Juventus das Trikot mit der Rückennummer 7 tragen. (APA, 28.1.2022)