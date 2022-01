Die Hälfte der 1009 Mitglieder der vereinigten Parlamentskammern enthielt sich der Stimme – oder gab einen leeren Wahlzettel ab. Foto: Filippo Monteforte

Zurück an den Start: So lautete das Verdikt am Freitag in Rom nach den Wahlgängen Nummer fünf und sechs, bei denen erneut kein Kandidat und keine Kandidatin die erforderliche absolute Mehrheit von 505 Stimmen erreichte.

Wie sollten sie auch: In den bisherigen Wahlgängen seit Montag hatte sich jeweils knapp die Hälfte der 1009 Mitglieder der vereinigten Parlamentskammern der Stimme enthalten oder einen leeren Wahlzettel eingelegt. Die übrigen Stimmen verteilten sich in der Regel auf den amtierenden Amtsinhaber Sergio Mattarella und auf Juxkandidaten wie Terence Hill, Dino Zoff oder den Pornodarsteller Rocco Siffredi.

Lustig finden dies immer weniger Menschen in Italien, und auch unter den stimmberechtigten Delegierten begann sich Unmut breitzumachen. "Wenn wir nicht sehr bald einen neuen Präsidenten haben, gehe ich wieder nach Hause: Ich habe nämlich zu arbeiten", erklärte etwa der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti. Die gut bezahlten römischen Berufspolitiker, die "Senatori" und die "Onorevoli" (Ehrenwerte), kümmert dies wenig. Sie haben, außer im Parlament zu sitzen, ja nicht viel anderes zu tun.

Grandios verzockt

Das italienische Parlament blamiert sich gerade vor der ganzen Nation und dem Rest der Welt – und eine besonders ungünstige Figur macht dabei der rechte Lega-Chef Matteo Salvini, der so gerne der Königsmacher dieser Staatspräsidentenwahl wäre. Am Freitag schickte er Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati ins Rennen und riskierte damit eine Regierungskrise: Die Kandidatur der 75-jährigen engen Berlusconi-Vertrauten wurde von den meisten nicht-rechten Koalitionspartnern in der Regierung des parteiunabhängigen Mario Draghi als Provokation empfunden – insbesondere vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Am Ende erhielt Casellati aber nicht einmal alle Stimmen aus dem Rechtslager – eine Schmach für Salvini.

Nach dem Schiffbruch des Duos Salvini/Casellati wurde Freitagabend erstmals in der Woche am selben Tag ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Und hier beschlossen die Rechtsparteien wieder einmal eine Stimmenthaltung, die Linksparteien optierten hingegen dafür, "weiße", also leere Wahlzettel einzulegen. Damit war schon vor Beginn der Auszählung klar, dass es auch bei dieser Runde keinen Sieger geben würde. Man hätte den Wahlgang also genauso gut abblasen und eine Pizza essen gehen können.

Für den scheidenden Staatspräsidenten Sergio Mattarella, der mehr als deutlich machte, nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen, gab es erneut Hunderte von Stimmen. Ob ihn dies insgeheim doch noch freute, ist fraglich.

Besonders ärgerlich ist das politische Eile-mit-Weile-Spiel, weil ein Kandidat zur Verfügung stünde, der alle Anforderungen an das Amt erfüllen würde, die man sich nur wünschen kann: Mario Draghi. Der aktuelle Regierungschef hat zweifellos die notwendige Kompetenz, genießt hohes internationales Ansehen und steht hoch über den nebeligen Niederungen der Parteipolitik.

Es gäbe einen Kandidaten

Mit etwas gutem Willen würde man auch eine geeignete Persönlichkeit finden, die ihn als Premier ersetzt und die begonnene Reformpolitik – worauf die EU wegen der 200 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds Wert legt – noch ein Jahr lang weiterführt: Im Frühling 2023 ist ohnehin Schluss, weil die Legislaturperiode zu Ende ist und gewählt wird.

Draghis Problem besteht darin, dass es in allen Parteien Leute gibt, die ihn nicht mögen. Einer von ihnen ist Giuseppe Conte, ehemaliger Regierungschef und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Conte musste seinen Sessel als Premier für Draghi räumen und ist deswegen heute noch beleidigt. Im PD dagegen intrigiert der einflussreiche Kulturminister Dario Franceschini gegen eine "Beförderung" Draghis, weil er gerne selbst Staatspräsident werden würde. Lega-Chef Salvini wiederum befürchtet, dass eine Wahl Draghis als Triumph seiner Rivalin auf der Rechten, Giorgia Meloni von den Postfaschisten, interpretiert werden könnte.

Conte, Franceschini und Salvini: Im Grunde sind sie in ihren Parteien mit ihrer Opposition gegen Draghi in der Minderheit. Und deswegen galt der Ex-EZB-Chef auch vor den nächsten Wahlversuchen am Wochenende immer noch als Favorit. (Dominik Straub aus Rom, 28.1.2022)