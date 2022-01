Die Gecko-Kommission trat kurzfristig am Samstag vor die Presse. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Regierung und die Gecko-Kommission haben am Samstag den Fahrplan für weitreichende Lockerungen bekanntgegeben. Im Februar sollen schrittweise die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr verlängert werden sowie die 2G-Pflicht im Handel und in der Gastronomie fallen. Eine Auslastung des Gesundheitssystems sei "unwahrscheinlich", sagte Katharina Reich, Chief Medical Officer und Vorsitzende der Gecko-Kommission. Laut Reich könne daher ein stufenweises Zurücknehmen der Maßnahmen erfolgen.

2G-Pflicht fällt

Konkret soll die Sperrstunde am 5. Februar von 22 auf 24 Uhr verschoben werden. Eine Woche später, am 12. Februar, entfällt die 2G-Pflicht im Handel. Ungeimpfte können damit wieder offiziell – abseits des notwendigen täglichen Bedarfs – einkaufen gehen. Das verpflichtende Tragen der FFP2-Maske bleibt weiterhin aufrecht. Ab dem 19. Februar fällt dann auch die 2G-Pflicht in der Gastronomie und im Tourismus. Eine 3G-Pflicht (Geimpft, Genesen oder Getestet) wird stattdessen in Kraft treten. Wobei PCR-Tests 48 Stunden gültig sein dürfen, Antigentests 24 Stunden, so Gesundheitsminster Wolfgang Mückstein (Grüne). Die Tests müssen jedenfalls eingemeldet werden.

Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekannt gab, wird es auch Änderungen an den Schulen geben. Infos dazu würden kommende Woche von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) kommuniziert.

Keine Änderungen für Nachtgastronomie

Mückstein zeigte sich angesichts der weiterhin steigenden Fallzahlen "nicht überrascht" von der Dynamik. Dank des Impffortschrittes sei man aber "stärker geworden". Mit den Öffnungsschritten bleibe man in Österreich "auf der sicheren Seite". Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigte sich ebenso erfreut. Sie hoffe, bald auch der Nachtgastronomie und Großveranstaltungen eine ähnliche Perspektive geben zu können.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte der Handelsverband die künftig entfallenden 2G-Kontrollen im Handel. "Alle Menschen dürfen endlich wieder für alle Menschen da sein", hieß es in einer entsprechenden Stellungnahme. (balm, 29.1.2022)