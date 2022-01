Niederlage für Dallas. Foto: AP/Gutierrez

Dallas – Nach vier Siegen en suite haben die Dallas Stars in der National Hockey League (NHL) am Freitag (Ortszeit) wieder eine Niederlage bezogen. Im Heimspiel gegen die Washington Capitals gingen die Stars ohne den weiterhin verletzten Michael Raffl mit 0:5 unter, Caps-Goalie Vitek Vanecek sorgte mit 29 Paraden für den zweiten "Nuller" der Stars in der laufenden Saison. Colorado holte indes mit einem 6:4-Erfolg bei den Chicago Blackhawks den neunten Sieg in Folge. (APA, 29.1.2022)

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Dallas Stars – Washington Capitals 0:5,

Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 4:6,

Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings 2:3 n.P.,

New York Rangers – Minnesota Wild 2:3,

Arizona Coyotes – Boston Bruins 1:2