Google hat sich bisher nicht dazu geäußert. Foto: Reuters / Shannon Stapleton

Google schenkte der eigenen Tablet-Sparte in den letzten Jahren relativ wenig Aufmerksamkeit. Stattdessen setzte der Konzerns eine Ressourcen für die Weiterentwicklung von Pixel-Smartphones und Laptops ein. Das könnte sich jetzt ändern, berichtet "The Verge" unter Berufung auf "Computerworld". Android-Mitgründer Rich Miner arbeite für den Tech-Konzern nämlich an neuen Android-Tablets.

Wirft man einen Blick auf sein Linkedin-Profil, bekleidet er derzeit die Position des Chief Technical Officers für Android Tablets. Dabei habe Miner die "führende Softwareentwicklung für Android für große Bildschirme" im "Plattforms and Ecosystems Team" übernommen, heißt es in einem Google-Statement gegenüber den Berichterstattern. Zudem entdeckte "9to5Google" jüngst eine Stellenausschreibung, in der Google festhält, "dass sich die Zukunft der Computertechnik in Richtung leistungsfähigerer Tablets verlagert".

Software für große Displays

Erst Ende vergangenen Jahres stellte der Konzern zudem mit Android 12L überraschend eine neue Softwaregeneration mit Fokus auf Tablets und Foldables vor, die sich aktuell in der Betaphase befindet. Wie der STANDARD berichtete, soll die Oberfläche des Betriebssystems damit an Geräte mit großen Bildschirmen angepasst werden.

Interessant ist das unter anderem deshalb, weil Google 2019 eigentlich verkündet hatte, dass das eigene Hardware-Team künftig an Laptops statt Tablets arbeiten werde. Zwar versuchte sich der Konzern mit dem Pixel Slate zwischenzeitlich an einem Tablet mit Chrome OS, sonderlich erfolgreich war dieses allerdings nicht.

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte

Seit einigen Monaten gibt es zudem Gerüchte um ein faltbares Pixel-Smartphone. Zwar ist zur Hardware nicht viel bekannt, laut "The Verge" dürfte sich das Handy durch Aufklappen aber in ein tabletartiges Gerät verwandeln. Offizielle Aussagen vonseiten Googles gibt es bis heute nicht. Ebenso wenig wie zu der möglichen Entwicklung eines neuen Android-Tablets.

Allerdings tätigte Miner auf Twitter mehrere Aussagen, die auf neue Geräte hindeuten könnten. Zuerst teilte er den eingangs erwähnten "Computerworlds"-Beitrag zu Android-Tablets mit folgendem Kommentar: "Das ist definitiv eine traurige Geschichte, aber es gibt einen Funken Hoffnung. Was hat @richminer vor..." Anschließend bezeichnete er Android 12L als "guten Start" für Geräte mit größerem Bildschirm. (red, 29.1.2022)