Lyon-Stürmer Toko Ekambi (l.) lässt Kamerun jubeln. Foto: AFP/Triballeau

Douala – Kamerun hat die Chance auf einen Heimtriumph bei der 33. Auflage des Fußball-Afrika-Cups gewahrt. Der Gastgeber setzte sich am Samstag in Douala gegen Gambia mit 2:0 durch und zog damit als erstes Team ins Halbfinale des Kontinentalturniers ein. Hauptverantwortlich für den Aufstieg war der 29-jährige Lyon-Stürmer Toko Ekambi, dem nach dem Seitenwechsel ein Doppelpack (50., 57.) gelang. Der Sieg geriet danach nicht mehr in Gefahr.

Salzburgs Abwehrspieler Jerome Onguene saß bei den Siegern auf der Bank. Am Mittwoch (20.00 Uhr) wartet auf Kamerun im Halbfinale entweder Ägypten oder Marokko. Die beiden Teams treffen am Sonntag aufeinander. (APA, 29.1.2022)