T-Mobile macht in den USA Ernst. Wer am 21. Februar nicht doppelt geimpft ist, muss in unbezahlten Urlaub. Foto: Nam Y. Huh/AP

Der Telekommunikationskonzern T-Mobile wird alle Konzern-Mitarbeiter in den USA entlassen, die bis zum 2. April nicht vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Dies geht aus einem internen Memo des Unternehmens hervor, das in US-Medien veröffentlicht wurde.

Demnach wurde das Vorgehen von T-Mobile am Freitag in einer E-Mail des Personalchefs an alle Mitarbeiter angekündigt. "Mitarbeiter, die noch keine Maßnahmen ergriffen haben, um ihre erste Dosis zu erhalten und den Nachweis bis zum 21. Februar hochzuladen, werden in unbezahlten Urlaub geschickt", heißt es in dem Memo. "Betroffene Mitarbeiter, die sich nicht bis zum 2. April vollständig geimpft haben, werden von T-Mobile getrennt werden."

T-Mobile nennt Ausnahmen von Impfpflicht

Das Nachricht wendet sich an alle Mitarbeiter mit Ausnahme internationaler Mitarbeiter. Zudem gilt die Impfpflicht auch nicht für Techniker im Außendienst und die meisten Einzelhandelsmitarbeiter.

In einer Erklärung vom Samstag erklärte T-Mobile, alle Büroangestellten müssten bis zum 2. April vollständig geimpft sein. Büros mit Ausweiskontrolle seien weiterhin nur zugänglich für Personen, die gegen COVID-19 geimpft seien. Es gebe begrenzte Ausnahmen für bestimmte Rollen, Standorte und gesetzlich vorgeschriebene Ausnahmen. (Reuters, 30.01.2022)