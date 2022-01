Bittere News für Marita Kramer. Foto: EPA/STEINBACH

Wegen eines positives Corona-Tests von Marita Kramer tritt das komplette österreichische Frauen-Team beim Weltcup in Willingen am Sonntag nicht mehr an. Wie die FIS mitteilte, war am Samstag eine ÖSV-Athletin positiv auf Covid-19 getestet worden, Österreich zog daraufhin zurück. "Nach Besprechungen und in Absprache mit den örtlichen Behörden" habe sich das ÖSV-Team auf die Heimreise gemacht, hieß es. Später wurde bekannt, dass es sich um Kramer handelt. Die Weltcupführende gewann in dieser Saison sechs von zehn Springen.

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele scheinen damit die schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden. Für die Einreise nach China gibt es strenge Regeln, und es werden mehrere negative PCR-Tests verlangt. Am Samstag findet in Peking das Einzelspringen der Frauen statt. (APA, red, 30.1.2022)