Wien – Heftige Stürme fegen am Wochenende über mehrere europäische Staaten hinweg. In Großbritannien gab es zwei Tote, in Polen und Deutschland je einen. In Hamburg hat eine schwere Sturmflut in der Nacht auf Sonntag den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt.

"Nadia" tobt in Deutschland

Sturmtief "Nadia" ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu knapp 130 Stundenkilometern fegte "Nadia" in der Nacht zu Sonntag über viele Teile Norddeutschlands hinweg.

Allein in Hamburg gab es nach Angaben der Polizei Hunderte Einsätze. Eine schwere Sturmflut setzte den Fischmarkt im Stadtteil Altona unter Wasser. Der Scheitel wurde gegen 0.17 Uhr erreicht. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli lag 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser, wie eine Sprecherin mitteilte. Durch die Überflutungen wurden mehrere Autos beschädigt.

Hamburg: Autos stehen während einer Sturmflut im Wasser der Elbe. Foto: APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Auch an anderen Küstenabschnitten gab es Sturmfluten. "Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg", sagte die Sprecherin. Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen.

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Die Straße am Fischmarkt in St. Pauli steht unter Wasser. Foto: APA/dpa/Daniel Bockwoldt

In Hamburg und auf der Nordsee kam es außerdem zu zwei Vorfällen mit Schiffen: Im Hamburger Hafen fuhr sich ein Binnenschiff unter einer Brücke fest. Rund 30 Kilometer vor der ostfriesischen Küste trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden im Meer.

Auch der Bahnverkehr war am Sonntagvormittag noch beeinträchtigt. Die Probleme sollten voraussichtlich bis in die Mittagsstunden anhalten, teilte die Deutsche Bahn mit. Am Sonntagvormittag hob der Deutsche Wetterdienst DWD seine Unwetterwarnung auf. Bis zum späten Sonntagnachmittag ist den Angaben zufolge aber weiter mit Sturmböen zu rechnen.

Feuerwehreinsätze in Österreich

Auch in Österreich machte sich ein Sturm bemerkbar. Am Sonntag wurden Sturmspitzen von 155,2 Kilometern pro Stunde am Semmering auf 1.500 Meter Seehöhe in Niederösterreich gemessen, auf dem Sonnblick in Salzburg 138,2 km/h. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik "hält der Sturm am Nachmittag noch an und klingt im Laufe der Nacht ab", so die Prognose.



In Oberösterreich ist ein Arbeitsschiff in der Nacht auf Sonntag aufgrund des starken Windes in Ennshafen (Bezirk Linz-Land) abgerissen und auf die Donau abgetrieben. Das Schiff wurde nach rund eineinhalb Stunden Suche im Bereich Au an der Donau gesichtet und geborgen. Es entstand laut Polizei kein Schachen und keine konkrete Gefährdung von Menschen. Dem Landesfeuerwehrkommando zufolge verursachten die teils heftigen Stürme im Bundesland keine größeren Schäden. Ein in eine Stromleitung gestürzter Baum sorgte aber in Aschach an der Steyr für einen nächtlichen Stromausfall, berichtet "ORF OÖ". Laut "Netz Oberösterreich" seien am Sonntagmorgen dutzende Haushalte zwischen Aschach und Ternberg und zwischen Schärding und Münzkirchen ohne Strom gewesen.

In Niederösterreich fanden zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen unter anderem umgestürzter Bäume statt. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen. Schon am Samstagabend waren in Niederösterreich erste Sturmschäden gemeldet worden. Sonntagmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.

Großbritannien: "Malik" mit fast 140 Km/h

In Großbritannien sind am Samstag indes mindestens zwei Menschen durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Ein neunjähriger Bub wurde am Samstag im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt. In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte.

Sturm "Malik" hat in Gateshead im Nordosten Englands ein Dach runtergefegt. Foto: Owen Humphreys/PA via AP

In der Gegend wurden Windgeschwindigkeiten von fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Landesweit waren vorübergehend mehr als 130.000 Wohnungen und Geschäfte ohne Strom, weil Leitungen gekappt wurden.

10.000 Rettungskräfte in Dänemark bereit

Mittlerweile traf "Malik" auf Dänemark. 10.000 Rettungskräfte standen dort bereit, wie die Agentur Ritzau meldete. In Frederikssund wurden 20 Menschen, die auf tägliche Pflege angewiesen sind, vorsichtshalber an sichere Orte gebracht, berichtete der Sender TV2. Falls es zu Überflutungen komme, könne eine Versorgung dieser Menschen nicht sichergestellt werden, hieß es zur Begründung.

Im dänischen Randers wappnen sich die Einsatzkräfte gegen mögliche Überflutungen. Foto: imago images/Ritzau Scanpix

Auf der Insel Seeland, auf der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt, wurde fast der gesamte regionale Zugverkehr vorsorglich eingestellt. Die Öresundbrücke, die Kopenhagen mit Schweden verbindet, wurde geschlossen.

Auch in Norwegen gab es Sturmschäden: Im Dorf Vaksdal bei Bergen sackte fast ein gesamter Fußballplatz ab.

Warnungen in Schottland

In Schottland warnte der Wetterdienst trotz des Abzugs von "Malik" vor weiteren heftigen Winden sowie starkem Regen. Im Norden der britischen Inseln war ein neuer Sturm im Anmarsch, den die Behörden "Corrie" tauften.

Ein Toter in Polen

Ein heftiger Sturm hat auch in Polen schwere Schäden angerichtet. Ein 27-Jähriger starb, als ein Baum am Sonntag auf sein Auto stürzte. Bei dem Unfall in der nördlichen Woiwodschaft Pommern wurde ein weiterer Mensch verletzt.

Landesweit rückte die Feuerwehr zu Tausenden Einsätzen aus. Die Einsatzkräfte räumten umgefallene Bäume von den Straßen und sicherten Dächer. Nach Behördenangaben waren in Polen rund 680.000 Haushalte wegen beschädigter Leitungen ohne Strom.

Ein umgestürzter Baum in Szczecin im Nordwesten Polens. Foto: EPA/Marcin Bielecki POLAND OUT

Stromausfälle in Tschechien

Auch in Tschechien sorgten umgestürzte Bäume für viele Einsätze der Feuerwehr. Mehr als 30.000 Haushalte waren von Stromausfällen betroffen. Im Bahnverkehr kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. In den Mittelgebirgen erreichten die Windböen Orkanstärke. Die Bergwacht riet von Skitouren ab.

Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten beim Brand einer Lagerhalle in Mlada Boleslav, knapp 50 Kilometer nordöstlich von Prag. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen. Der Sachschaden wurde auf umgerechnet mehr als 40 Millionen geschätzt. (APA, dpa, red, 30.1.2022)