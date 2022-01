Cornelia Hütter zeigt auf. Foto: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Garmisch-Partenkirchen – Das letzte Rennen im alpinen Ski-Weltcup vor den Olympischen Spielen in Peking hat einen geteilten Sieg für Cornelia Hütter und Federica Brignone gebracht. Die Steirerin und die Italienerin fuhren am Sonntag im Super-G von Garmisch-Partenkirchen in einer eigenen Liga und landeten mit einer Laufzeit von 1:18,19 Minuten ex aequo auf Platz eins. Für Hütter war es der dritte Weltcup-Sieg. Tamara Tippler landete mit 82/100 Sekunden Rückstand als Dritte ebenfalls auf dem Stockerl.

Das starke ÖSV-Ergebnis komplettierten Mirjam Puchner und Nadine Fest als Vierte und Fünfte. Die Salzburgerin Puchner verpasste dabei nur um 1/100 das Podium. Fest hatte 11/100 Rückstand auf Tippler, die bereits am vergangenen Wochenende in Cortina als Zweite auf dem Super-G-Podest gelandet war.

Wilder Ritt

Hütter war in Garmisch bereits am Samstag mit einem wilden Ritt zu Rang drei in der Abfahrt gefahren. Auch am Sonntag attackierte die 29-jährige Steirerin voll und wurde für ihr Risiko mit ihrem zweiten Super-G-Sieg im Weltcup belohnt. "Gestern war es zwar voll gut, aber teilweise bin ich nicht gut Ski gefahren. Heute wollte ich die alte Risiko-Conny mit der neuen Technik-Conny verbinden, ich glaube das ist gelungen", freute sich Hütter im ORF-Interview.

Brignone machte unterdessen mit dem Erfolg im siebenten von neun Super-G in dieser Saison einen weiteren Schritt Richtung Gewinn der kleinen Kristallkugel. Ihre im Disziplinen-Weltcup zweitplatzierte Landsfrau Elena Curtoni wurde nur Zehnte, die weitere Konkurrenz wie Sofia Goggia, Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin und Ragnhild Mowinckel war in Garmisch nicht am Start. (red, APA, 30.1.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Frauen am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen:

1. Federica Brignone (ITA) 1:18,19

Cornelia Hütter (AUT) 1:18,19

3. Tamara Tippler (AUT) 1:19,01 +0,82

4. Mirjam Puchner (AUT) 1:19,02 +0,83

5. Nadine Fest (AUT) 1:19,12 +0,93

6. Romane Miradoli (FRA) 1:19,17 +0,98

7. Jasmina Suter (SUI) 1:19,20 +1,01

8. Joana Hählen (SUI) 1:19,22 +1,03

Corinne Suter (SUI) 1:19,22 +1,03

10. Elena Curtoni (ITA) 1:19,26 +1,07

11. Ariane Rädler (AUT) 1:19,40 +1,21

12. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:19,44 +1,25

13. Nicol Delago (ITA) 1:19,54 +1,35

14. Roberta Melesi (ITA) 1:19,59 +1,40

15. Noemie Kolly (SUI) 1:19,79 +1,60

16. Marta Bassino (ITA) 1:19,80 +1,61

Stephanie Venier (AUT) 1:19,80 +1,61

18. Julia Pleschkowa (RUS) 1:19,85 +1,66

Nadia Delago (ITA) 1:19,85 +1,66

20. Kira Weidle (GER) 1:19,89 +1,70

21. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:19,96 +1,77

22. Jasmine Flury (SUI) 1:19,97 +1,78

23. Tiffany Gauthier (FRA) 1:19,98 +1,79

24. Christine Scheyer (AUT) 1:20,00 +1,81

25. Laura Gauche (FRA) 1:20,11 +1,92

26. Karoline Pichler (ITA) 1:20,16 +1,97

27. Roni Remme (CAN) 1:20,19 +2,00

28. Priska Nufer (SUI) 1:20,29 +2,10

29. Francesca Marsaglia (ITA) 1:20,35 +2,16

30. Marusa Ferk (SLO) 1:20,38 +2,19

weiter:

34. Sabrina Maier (AUT) 1:20,72 +2,53