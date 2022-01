Tiffany Haddish als überdrehte Kommissarin in "The Afterparty" auf Apple+. Foto: apple tv+

Berlin – Der exzentrische B-Prominente Xavier wird am Abend eines Klassentreffens vom Balkon seiner Villa am Meer gestoßen. Neben der Leiche findet Kommissarin Danner eine blonde Perücke und Shrimps. Die Prämisse der mörderisch-amüsanten Serie "The Afterparty", die am gestrigen Freitag beim Streamingdienst Apple+ startete, ist nicht neu: Ein Mord, mehrere Verdächtige und eine Ermittlerin, die anhand der Zeugenaussagen das Puzzle der Tat zusammensetzen muss.

Apple TV

Dabei ist die Frage, wer den 33-jährigen Xavier (Dave Franco) bei der exzessiven "Afterparty" ermordete, für die Leute am Bildschirm eher uninteressant. Denn der arrogante Darsteller von Trash-Filmen wie "Hungry Hungry Hippos" kommt ziemlich unsympathisch daher. Die Stärke der achtteiligen Serie liegt in ihrem teils absurden Humor, in der sich Kommissarin Danner (herrlich überdreht gespielt von US-Komikerin Tiffany Haddish) bei den Befragungen schon mal ein Sackerl Popcorn schnappt, weil sie die Geschichte so schön romantisch findet.

In jeder Episode schildert einer der früheren Schulfreunde die Geschehnisse des Abends aus seiner Sicht – und das in einem für den Charakter passenden Genre. So berichtet Aniq (Sam Richardson), wie er auf dem Klassentreffen mit seiner früheren Flamme Zoe (Zoë Chao) flirtete – im Stil einer romantischen Komödie. Yasper (Ben Schwartz in einer ähnlich schrägen Rolle wie in "Parks and Recreation"), der früher mit Xavier in einer Band spielte, erinnert sich in einer Musicalfolge an den Abend. Das macht die Mördersuche zu einem humorvollen Genre-Mix. (APA, dpa, 31.1.2022)