Die Hersteller von Lightyear One testeten das Elektroauto bei einer Autobahngeschwindigkeit von 130 km/h

Im Sommer 2022 soll das 150.000 Euro teure Elektroauto ausgeliefert werden. Lightyear

Solarzellen bzw. Fotovoltaik auf der Karosserie sollen Elektroautos künftig große Reichweiten bei vergleichsweise kleinem und leichtem Akku bescheren. Dieses Ziel verfolgt auch das niederländische Start-up Lightyear mit seinem Auto "One Solar", das bereits in der Vergangenheit mit beeindruckenden Testergebnissen aufwarten konnte. Es verfügt über 5 Quadratmeter an Solarpaneelen auf dem Dach.

Unterwegs bei 10 Grad mit 130 km/h

Schaffte das Lightyear One im Juni bei 85 km/h und bewölktem Himmel 9 Stunden und 710 Kilometer am Stück zu fahren, wurde nun eine höhere Geschwindigkeit bei niedrigeren Temperaturen getestet. Auf der Teststrecke des Reifenherstellers Bridgestone in Aprilia, Italien, war das Auto bei kühlen 10 Grad und 130 km/h unterwegs. Um echte Fahrverhältnisse zu simulieren, saßen zwei Personen im Auto, das darüber hinaus mit 20 Kilogramm Gepäck im Kofferraum beladen war.

Lightyear

Lightyear zufolge kam das Solarauto mit einer Akkuladung trotz der höheren Fahrgeschwindigkeit und den Außentemperaturen auf über 400 Kilometer Reichweite. Wie bei den vorigen Tests kam eine Batterie mit 60 kWh Kapazität zum Einsatz. Der Energieverbrauch wurde mit 141 Wattstunden pro Kilometer angegeben und sei um 35 Prozent geringer als bei vergleichbaren Elektroautos, die es bei gleicher Akkukapazität und Geschwindigkeit auch nur auf 265 Kilometer pro Ladezyklus schaffen würden.

Solarauto kostet 150.000 Euro

Bei niedrigeren Geschwindigkeiten verbrauche das geplante Automodell gar 50 Prozent weniger Energie als vergleichbare andere Elektroautos. In weiteren Tests will man sich nun langsam, aber sicher an die anvisierte Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h herantasten. Als Start für die Serienproduktion steht weiterhin das erste Halbjahr 2022 im Raum.

Über eine etwaige Verschiebung aufgrund der Chipkrise ist bisher noch nichts bekannt. In seinem Blogpost unterstrich das Unternehmen einmal mehr, dass man mit dem Lighyear One das effizienteste und nachhaltigste Elektroauto der Welt bauen wolle. Das hat leider auch seinen Preis. 150.000 Euro kostet das Fahrzeug, die erste Kleinserie soll 946 Autos umfassen. (step, 30.01.2022)