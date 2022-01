19.40 REPORTAGE

Re: Neustart mit Hindernissen – Afghanische Ortskräfte in Deutschland Sie haben in Afghanistan für Deutschland gearbeitet, nach der Machtübernahme der Taliban mussten sie ihre Heimat verlassen. Was braucht es für einen Neustart in Deutschland? Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Impfpflicht und Omikron – Der Weg aus der Pandemie? Die Entscheidung über eine Immunisierung ist keine indivi duelle mehr. Um 21.05 folgt Rätsel Corona – Wenn die Symptome bleiben, um 21.55 geht es um Die Wahrheit über Desinformation, danach in Der Talk um das Thema Wie die Pandemie unsere Kinder belastet. Bis 23.20,_ORF 3

20.15 DRAMA

Amadeus (USA 1984, Miloš Forman) Als Mozart am Hofe in Wien erscheint, ist der Wiener Hofkomponist Antonio Salieri hin- und hergerissen zwischen Bewunderung für den Künstler und seiner Abscheu gegen dessen Benehmen. Er fasst den Entschluss, ihn zu töten. Bis 22.45, Arte

Genial, aber auch ein bisschen schwierig: Tom Hulce in Miloš Formans achtfach oscarprämiertem Film "Amadeus" – 20.15 Uhr, Arte Foto: The Saul Zaentz Company

20.15 DOPPELLEBEN

Neben der Spur –Die andere Frau Joe Jessens Vater Conrad liegt nach einem Mordanschlag im Koma, und an seinem Bett sitzt eine Frau, die behauptet, die Ehefrau seines Vaters zu sein. Doch Joe hat diese Frau noch nie gesehen, der Vater führte ein Doppelleben. Mit Ulrich Noethen, Jürgen Maurer. Bis 21.45, ZDF

21.10 MAGAZIN

Thema Tiefe Gräben: Wie können wir wieder miteinander reden? / Klammer, der Film: Skifahren mit dem Kaiser.

Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Belvedere-Ausstellung Dalí trifft Freud, Yves Saint Laurents Kreationen in sechs Pariser Museen und die Ukraine-Krise aus Sicht zweier Schriftsteller. Um 23.15 folgt die Doku Der Code des Künstlers.

Bis 0.00, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Die alte Neue Rechte Der Film von Autor und Regisseur Falko Korth hinterfragt Geschichte und Gegenwart der sogenannten Neuen Rechten: woher sie kommen, was sie denken und wohin sie wollen. Bis 0.05, ARD