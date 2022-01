In dieser Galerie: 3 Bilder und ein weiterer Inhalt Merken Sie sich diesen Mann. Foto: EPA/HUNT Das ist sein 21. Grand-Slam-Pokal. Foto: AFP/ KEEP Auch Daniil Medwedew zeigte herausragendes Tennis. Foto: AFP/WEST So schaut es aus.

Melbourne – Rafael Nadal hat in einem hochdramatischen Finale der Australian Open die magische 21 geknackt und sich zum König der Grand-Slam-Turniere gekrönt. Der 35 Jahre alte Superstar besiegte den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew aus Russland nach grandiosem Comeback 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 und steht als alleiniger Major-Rekordchampion ab sofort eine Stufe über Roger Federer und Novak Djokovic.

Nadal gewann mit dem Triumph in dem 5:24 Stunden langen Thriller weit nach Mitternacht (Ortszeit) seinen insgesamt 21. Titel bei den vier wichtigsten Tennisturnieren der Welt – der Schweizer Federer und der vor dem Turnier nach einem weltweit beachteten juristischen Tauziehen ausgewiesene Weltranglistenerste Djokovic stehen bei 20. Zum vierten Mal in seiner Karriere und erstmals seit 2007 drehte der Mallorquiner einen 0:2-Satzrückstand – im Finale von Melbourne war dies noch nie einem Profi gelungen.

Aller Anfang ist schwer

Medwedew verpasste es dagegen nach seinem Triumph in New York im vergangenen September, sofort den zweiten Majortitel nachzulegen, was noch keinem Spieler seit Einführung des Profitennis 1968 gelungen ist. Für den 25-Jährigen war es in Down Under die zweite Finalniederlage in Folge, im vergangenen Jahr hatte er klar gegen Djokovic verloren, den er auch in der Weltrangliste angreifen wollte. Doch er vergab die Chance, ganz nah an die Nummer eins heranzurücken.

Es war ein schweres Stück Arbeit für Nadal. Sein fast fehlerfreier Kontrahent holte den ersten Satz recht sicher 6:2, ehe Nadal ihn im zweiten mit einem Break zum 3:1 erstmals in die Defensive brachte. Medwedew arbeitete sich von 3:5 aber bis ins letztlich aus seiner Sicht gelungene Tie-Break zurück, ließ sich auch nicht von einem auf den Platz stürmenden Zuschauer irritieren. Auf einem Banner war die Aufschrift "Schafft die Internierung von Flüchtlingen ab" zu lesen. Sicherheitskräfte schirmten die Finalisten unverzüglich ab und nahmen die Person fest.

Nadal gab sich die historische Leistung vor Augen nicht auf. Der dritte Satz verlief bis zum 4:4 ausgeglichen, Nadal schaffte schließlich das Break und servierte zum 6:4 aus. Der vierte Satz wurde nicht nur zum Kampf mit der eigenen Physis, sondern auch zur Nervenschlacht. Einmal mehr haderte Medwedew mit dem Publikum, das sich eindeutig auf die Seite Nadals geschlagen hatte. Der Spanier gewann den Satz mit 6:4.



Zweite Luft

Im finalen Satz wehrte Medwedew bei 2:2 einen Breakball ab, nur um doch noch das 2:3 zu kassieren. Der Russe gab nicht auf, erspielte sich in der Folge drei Breakbälle, konnte aber keinen nutzen und lag 2:4 zurück. Die folgenden Games gingen an die jeweiligen Aufschläger, ehe Nadal im vermeintlich entscheidenden Game Nerven und einen Doppelfehler zeigte. Medwedew verwertete den ersten Breakball zum 5:5 und sorgte für ein hochdramatisches Finish. Doch Nadal blieb cool, nahm seinem Gegenüber neuerlich den Aufschlag ab und verwertete nach 5:24 Stunden den ersten Matchball. Beim Siegerinterview sagte Nadal: "Das war eines der emotionalsten Matches meiner Tenniskarriere."

Das Finale bot Hochspannung und war ein glänzender Schlusspunkt eines Turniers, das zu Beginn lange im Schatten des juristischen Tauziehens um die Einreise des ungeimpften Topstars Djokovic gestanden hatte. (sid, APA, red, 30.1.2022)