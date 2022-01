Anna-Maria Anderwald vom Institut für Finanzrecht in Graz fordert die Politik im Gastkommentar auf, der steigenden Ungleichverteilung mit höheren Steuern für die Reichen entgegenzuwirken.

Die Pandemie beschleunigt die bereits zunehmende Vermögensungleichverteilung. Reiche werden also reicher und die Armen ärmer. Das verdeutlicht der aktuelle Oxfam-Bericht. Dieser Befund gilt auch für Österreich. Hier hat die Vermögenskonzentration auf einige wenige in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 2019 hielt das reichste Prozent der Österreicherinnen und Österreicher rund 25 Prozent des gesamten inländischen Nettovermögens; Österreich lag im Vergleich damit hinter den USA und den Niederlanden an dritter Stelle.

Warum nicht spenden?

Initiativen von Millionärinnen und Millionären, wie "Patriotic Millionaires", "Millionaires for Humanity" und "Tax Me Now", haben sich vor einigen Tagen öffentlich mit dem Wunsch nach einer Vermögensbesteuerung an die Regierungen gerichtet. Konkret wird eine dauerhafte jährliche Vermögensteuer für die Reichsten gefordert. Das klingt zwar auf den ersten Blick gut, nur: Millionärinnen und Millionäre, die einen zusätzlichen Beitrag zur Gesellschaft tatsächlich leisten wollen, müssten gar nicht auf eine entsprechende gesetzliche Änderung warten. Reiche können ihr Geld "gut" für entsprechende, ihnen am Herzen liegende Initiativen einsetzen – immer schon! Zwar kennt das österreichische Steuersystem keine Möglichkeit der freiwilligen Steuerzahlung, allerdings werden Spenden an eine Vielzahl von unterschiedlichen Einrichtungen steuerlich begünstigt, wodurch ein zusätzlicher Anreiz zur freiwilligen Leistung geschaffen wurde.

Die Politik muss endlich die Reichen zur Kassa bitten. Foto: Getty Images

Die Forderung nach der jährlichen "Millionärsteuer" bezieht sich also vielmehr auf jene Wohlhabenden, die freiwillig zur Mehrleistung nicht bereit sind. Hierzu ist Folgendes zu sagen: In der steuerpolitischen Debatte sind mit dem Begriff "Vermögensteuern" meist Steuern, die in die Vermögenssubstanz selbst eingreifen, gemeint. Österreich kennt seit 1994 keine derartige Nettovermögensteuer. Davor hat Österreich natürliche Personen mit einem Prozent ihres Reinvermögens – gekürzt um Schulden und Lasten – besteuert.

Aber neben dem Fehlen einer solchen Nettovermögensteuer besteuert Österreich Vermögen grundsätzlich unterdurchschnittlich. Nach den OECD-Statistiken ergibt sich für Österreich ein Anteil vermögensbezogener Steuern am Gesamtsteueraufkommen von 1,3 Prozent. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der OECD-Länder liegt bei 5,6 Prozent.

Wo könnte man einen Steuerhebel ansetzen? Eine Vermögensteuer wird meist aus dem Gedanken der Umverteilung heraus begründet. Nettovermögensteuern, also Steuern auf das gesamte Nettovermögen eines Steuerpflichtigen, erscheinen als Maßnahme für Umverteilungspolitik prinzipiell gut geeignet: Sie schmälern das Vermögen über die Jahre oder verhindern zumindest, dass dieses ungehindert wächst.

Allerdings wird kaum ein steuerliches Thema politisch so kontrovers diskutiert wie deren Einführung. So umstritten die Nettovermögensteuer ist, sie wäre jedenfalls verfassungsrechtlich zulässig, so die Meinung der Autorin. Die besondere Herausforderung liegt aber in ihrer konkreten Ausgestaltung und in ihrem gerechten Vollzug.

Erhöhte Besteuerung

International betrachtet sind daher derartige Steuern mittlerweile unüblich: Nur einige Schweizer Kantone sowie spanische Regionen und Norwegen kennen eine direkte Besteuerung des Vermögens.

Eine weitaus praktikablere und üblichere Maßnahme, der Ungleichverteilung entgegenzuwirken, ist eine Erbschaft- und Schenkungsteuer. Bei entsprechender Ausgestaltung, etwa durch eine erhöhte Besteuerung besonders großer Vermögensübergänge, würde eine solche Steuer die unverminderte Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg durchbrechen. Das häufig anzutreffende Gegenargument der Doppelbelastung, wonach Erbschaften bereits einmal (durch Ertragsteuern) besteuert wurden, greift nicht. Denn die Besteuerung der Erbengeneration erfasst eine andere Art von Leistungsfähigkeit als die Einkommensbesteuerung desjenigen, dessen Einkommen die Basis des späteren Erbvermögens bildet.

Seit 2008 wird in Österreich allerdings keine Erbschaft- und Schenkungsteuer erhoben – der Verfassungsgerichtshof hat sie wegen der fehlenden Aktualisierung von Einheitswerten und der daraus resultierenden gleichheitswidrigen Bewertung von Grundbesitz aufgehoben.

Eine entsprechende Sanierung wäre möglich gewesen, blieb damals aber aufgrund einer politischen Pattsituation der stimmenstärksten Parteien aus. Damit zählt Österreich zu jenen wenigen OECD-Ländern, die auf diese Steuereinnahmen verzichten. 26 von 35 OECD-Ländern besteuern selbstverständlich Erbschaften und Schenkungen.

Große Gefahr

Österreich bekennt sich, wie alle Mitgliedstaaten der EU sowie die EU selbst, zur sozialen Marktwirtschaft. Die Zunahme der Ungleichverteilung ist aber in einer demokratischen Staatsordnung mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft schwer vereinbar. Die steigende Ungleichverteilung birgt die große Gefahr, dass sich die Zustimmung zum Steuersystem und zum Gesellschaftsvertrag, der Österreich als freie soziale Marktwirtschaft zugrunde liegt, nach und nach auflöst. Die Politik ist daher zum Handeln aufgefordert. (Anna-Maria Anderwald, 31.1.2022)