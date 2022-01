In dieser Galerie: 2 Bilder Tom Bradys Rücktritt wird kolportiert und sorgt für Verwirrung. Foto: Reuters/Segar Nach 22 Jahren Profi-Football ist für den siebenfachen Champion wohl Schluss. Foto: AP/Peterson

"Being the best doesn't mean you always win. It just means you win more than anybody else." (Ex-Quarterback Kurt Warner)

Tom Brady hat nicht immer gewonnen. Aber meistens. Deshalb will er bei seinem letzten Auftritt, der sein Abtritt ist, als Gewinner in Erinnerung bleiben. Es geht nun wohl weniger um das Ob als vielmehr um das Wann. Der beste Footballer aller Zeiten will selbst sagen, dass nach 22 Jahren Schluss ist. Und es geht auch um die Chance, etwas mehr Tamtam zu machen.

Noch dementiert Brady seinen Rücktritt. Es ist ein Kommunikationsdesaster. Der für gewöhnlich sehr gut informierte Sportsender ESPN hätte die Nachricht von Bradys Rücktritt basierend auf Informationen aus mehreren Quellen wohl nicht platzen lassen, wenn man sich nicht mehrfach abgesichert hätte. Brady plante sein Karriereende wohl schon eine Weile, was durchaus naheliegend ist. Der gebürtige Kalifornier hat mittlerweile das biblische Sportalter von 44 Jahren erreicht, der Wurfarm ist immer noch sensationell, die steifen Hüften kann aber selbst der beste Quarterback ever nicht mehr verstecken. Zudem ist die Aussicht auf einen weitere Titel-Gewinn mit den Tampa Bay Bucaneers in der kommenden Saison nicht besonders gut.

NFL-Insider Ian Rapoport erklärt das Chaos rund um die verfrühte Rücktrittsmeldung: "Tom Brady beabsichtigt, in den Ruhestand zu gehen, wie mehrere ihm nahestehende Personen berichten. Das Zurückrudern scheint eher auf dem Zeitpunkt als auf seiner Entscheidung zu basieren."



Ein interessanter Aspekt zum Timing in diesem Abschiedsdrama ist Bradys Vertrag mit Tampa Bay, der trotz des Ausscheidens im Play-off noch nicht abgelaufen ist. Brady hat noch Anspruch auf einen wesentlichen Teil seines Gehalts für die zurückliegende Saison.

Wie die Vertrags- und Gehaltsexperten von "Spotrac" auflisten, erhält Brady 15 von 20 Millionen Dollar, die er im März vergangenen Jahres mit Tampa Bay als Bonus nur für seine Unterschrift vereinbart hatte, erst am 4. Februar 2022. Vielleicht heißt es einfach nur abwarten.

Bradys Karriere ist so oder so bemerkenswert, an ein derartiges Ende wird sich in einigen Jahren niemand mehr erinnern. Vom Nobody zum GOAT ("Greatest Of All Time"), das ist selbst einer weltweit deutlich populäreren Ikone wie Michael Jordan nicht gelungen. Jordan war schon ein Basketball-Star, als er in die NBA kam. Brady wurde an 199. Stelle im NFL-Draft gezogen, also fast zum Schluss. Kein Team wollte ihn. Bei New England war er in seiner ersten Saison Bankangestellter, gar nur als vierter Quarterback gelistet. Im zweiten Spiel in Jahr zwei übernahm er die Rolle als Starter von Drew Bledsoe.

Rekorde über Rekorde



Der Rest ist Geschichte. Brady hat allein mehr Titel (7) gewonnen als irgendein anderer Klub, seit der Fusion von American Football League (AFL) und National Football League im Jahr 1970. Bradys 624 Touchdown-Pässe sind genauso einsamer Rekord (Nummer zwei ist Dree Brees mit 571) wie seine 85.520 geworfenen Yards und seine 243 gewonnen Spiele. Gegen fünf Teams blieb er überhaupt ungeschlagen (Falcons 9–0, Vikings 6–0, Cowboys 6–0, Buccaneers 4–0 und die Patriots 1–0). Sein legendärster Play-off-Erfolg war die Super Bowl 2016, ein Finale, an das sich jeder Football-Fan für immer erinnert: Die New England Patriots gewannen nach einem 3:28-Rückstand Mitte des dritten Viertels noch mit 34:28 gegen die Atlanta Falcons. Es war der größte Kollaps der NFL-Geschichte.

Privat ist Brady mittlerweile in der Nähe von Miami im US-Bundesstaat Florida wohnhaft. Seit 2006 ist er mit dem brasilianischen Ex-Model Gisele Bündchen liiert, damals trennte sich Brady von seiner hochschwangeren Freundin Bridget Moynahan. Mit seiner neuen Gattin hat Brady einen weiteren Sohn und eine Tochter. Angekündigt hat er schon öfter, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. Nun dürfte es wohl bald so weit sein. (Florian Vetter, 30.1.2022)