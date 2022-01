Tirols Landeshauptmann Günther Platter will die Corona-Tests runterfahren. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) spricht sich für ein Ende der breiten Corona-Testung aus. "Ich bin dafür, nur mehr symptomatische Patienten, Risikogruppen und das Personal von kritischer Infrastruktur zu testen", sagte er in der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Asymptomatische Personen sollen nicht mehr getestet werden. Zudem sollen Tests nur noch so lange kostenlos sein, wie sie für gewisse Zutritte notwendig sind.

Der Landeshauptmann betonte, dass Testen nicht vor hohen Infektionszahlen schütze. Der Tiroler Infektiologe Günter Weiss pflichtete Platter bei: Österreich mache rund zehn Mal so viele Tests wie Deutschland, habe aber bezogen auf die Bevölkerung die gleichen Infektionszahlen und Hospitalisierungsraten bzw. Todesfälle.

Platter verwies auch auf den finanziellen Aspekt der Testungen. "Wir werden es uns nicht leisten können, jedes Jahr Milliarden für Corona-Tests auszugeben", sagte der Landeshauptmann. 2021 gab der Staat geschätzt zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro für Corona-Testungen aus.

1.574 Neuinfektionen in Tirol

Am Sonntagvormittag wurden in Tirol 1.574 Neuinfektionen gemeldet. 27.362 Menschen im Bundesland gelten als aktuell Corona-positiv. 130 Corona-Kranke (minus zwei gegenüber dem Vortag) wurden im Spital behandelt, davon 19 weiter auf der Intensivstation. Eine weitere Person starb an oder mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Tirol laut Ages mit 3.037,5 deutlich über dem Österreich-Wert von 2.504,4. (APA, red, 30.1.2022)