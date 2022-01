Fahrräder gehen seit Beginn der Pandemie weg wie die warmen Semmeln. War für den Sporthandel das Fahrradgeschäft einst eines, das sich vorwiegend im Frühling abspielte, sind die Zweiräder mittlerweile durchaus auch in den kühleren Monaten gefragt.

Nach wie vor sind es die Stromer, die der Branche auch dank höheren Beratungsaufwandes und höherer Preise viel Zulauf und Freude bescheren. Auch der Staat befeuert den Boom durch die Förderung von Anschaffung und betrieblichem Einsatz von Elektrofahrrädern. Mittlerweile hat hierzulande mehr als ein Drittel der verkauften Drahtesel (2020 waren es 400.000) einen Elektroantrieb. Geknausert wird in diesem Segment nicht. "Wir verkaufen Räder um bis zu 14.000 Euro, das ist Motorradlevel", sagte jüngst der Sporthändler Christoph Bründl im Interview mit dem STANDARD.

Vom E-Bike-Boom will auch der niederländische Hersteller Qwic profitieren. Die 2006 in Amsterdam von Taco Anema und Michiel Hartmann gegründete E-Bike-Schmiede bezog im Vorjahr eine Location mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern am Schottenring in Wien.

Shop in Wien

Anders als in der Heimat des Herstellers und anders als in Deutschland versucht man sich hier in einem Pilotprojekt an einem Konzept, das vom E-Auto-Pionier Tesla oder vom IT-Riesen Apple bekannt ist: Im Flagshipstore – bislang dem einzigen in Österreich – sind die motorisierten Räder zu begutachten und auszuprobieren. Konfiguriert und gekauft wird via Onlineshop, wie Stefan Wisiak (46) erklärt. Der Wiener ist für den Vertrieb der E-Bikes in Österreich zuständig.

Ob in der Stadt oder auf dem Land, viele Menschen haben die Vorzüge des Fahrradfahrens erkannt. Weniger schweißtreibend mit Motor kommt offenbar auch bei vielen gut an. Foto: AFP/Joe Klamar

Tausend Fahrräder soll er dieses Jahr auf diese Art verkaufen. Damit das klappt, hat man sich einiges überlegt: Es gibt nur drei Modelle von insgesamt zwanzig, die für das heimische Publikum zur Auswahl stehen und deren Lieferzeit nicht länger als zwei Wochen sein soll. Man will die Probleme der Branche, die seit Monaten immer wieder aufgrund ausbleibender Komponenten aus Asien mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, bei der Einführung der Marke auf diese Art umschiffen.

Auch die Preispolitik hat man durchdacht. Für ein E-Bike müssen im Handel in der Regel ab 2.700 Euro hingeblättert werden. Der Einstieg bei Qwic beginnt bei 2.600, das teuerste Modell kostet 5.100 Euro.

Wobei auch die Niederländer in Sachen Herstellung von den Segnungen der Globalisierung profitieren: Designt werden die Stromer, die als urbane Flitzer positioniert werden, in Amsterdam. Produziert wird in Bulgarien und in Portugal mit Komponenten, die – wie bei allen Herstellern – auch aus Asien kommen. Das Zielpublikum: Menschen, die auf ihren städtischen Wegen auf das Auto verzichten wollen und stattdessen auf ein Fahrrad steigen. Beim Design blitzt in manchen Belangen das gute alte Hollandfahrrad durch, das seinen Nutzern und Nutzerinnen bekanntlich eine aufrechte Sitzposition abverlangt.

Qwic will den Nachteil, dass man auf eine Verkaufslokation im Zentrum Wiens beschränkt ist, unter anderem dadurch ausgleichen, dass sie die Räder im Einzugsgebiet Wiens auch ausliefern. In der Location im ersten Bezirk gibt es auch eine Werkstätte. Foto: Evabloem

In den Niederlanden hat Qwic drei Prozent Marktanteil bei E-Bikes. Bis zum Jahr 2025 will man 100.000 Gefährte in der Heimat sowie in Deutschland, Belgien und Österreich verkaufen. Zum Vergleich: Hierzulande brachten die Hersteller 2020 über 203.000 motorisierte Räder an Interessierte. Die Branche geht davon aus, dass in ein, zwei Jahren nur noch jedes zweite Rad rein muskelbetrieben sein wird.

Das haben auch die Hersteller erkannt und überbieten sich – von den heimischen Produzenten KTM und Simplon bis zu den internationalen Marken – mit neuen Modellen.

Lieferung ins Haus

Die Niederländer wollen den Nachteil, dass sie auf eine Verkaufslokation im Zentrum Wiens beschränkt sind, unter anderem dadurch ausgleichen, dass sie die Räder im Einzugsgebiet Wiens auch ausliefern. Auch zum Service – bei fünf Jahren Garantie ist die Leistung dreimal inkludiert – rückt man bei Bedarf aus und besucht die Konsumenten und Konsumentinnen zu Hause.

Gibt es Probleme mit dem Akku, wird dieser in die Niederlande verschickt und ein Austauschrad bereitgestellt. Was die Haltbarkeit der Akkus und der Drahtesel an sich betrifft, wirbt Qwic-Manager Wisiak mit den Erfahrungen seiner Kunden und Kundinnen, die von einem langlebigen Produkt zu berichten wüssten: "Es gibt Kunden, die haben ihr Fahrrad schon zehn Jahre." (Regina Bruckner, 31.1.2022)