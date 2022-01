An Ideen für die Ötscherlifte in Lackenhof mangelt es offenbar nicht. Bei einem Ideenwettbewerb wurden zahlreiche Vorschläge eingebracht

Besucherschwund und Klimawandel: Das Skigebiet in Lackenhof ist nur vorübergehend gerettet. Foto: APA/Pfarrhofer

Lackenhof – Nach dem Ende November verkündeten Aus für die Ötscherlifte in Lackenhof wird offenbar rege an Zukunftsvisionen getüftelt. Der Ideenwettbewerb, den die ecoplus Alpin GmbH im Auftrag des Landes Niederösterreich zur Zukunft des niederösterreichischen Skigebiets ausgelobt hat, hat bisher rund 320 Vorschläge aus der Bevölkerung eingebracht. Nach der Übernahme durch das Land sollen die Niederösterreicher die Möglichkeit bekommen, an der Neuausrichtung mitzuwirken, betonte ÖVP-Landtagsabgeordneter Anton Erber am Sonntag in einer Aussendung. Der Wettbewerb läuft noch bis 28. Februar.

Erber zeigte sich erfreut, dass sich bereits einige Niederösterreicher bei der Neugestaltung eingebracht haben – "denn die Bewohnerinnen und Bewohner sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und kennen sowohl die Potenziale als auch Herausforderungen wie niemand sonst", sagte er.

Auf der Webseite www.der-oetscher-ruft.at können die Ideen eingebracht werden. Die Niederösterreicher mit den besten Vorschlägen werden in weiterer Folge in die Gespräche mit Investoren eingebunden. Die Schröcksnadel-Gruppe als Mehrheitseigentümer (60 Prozent) und das Land Niederösterreich hatten als Grund für das Aus mangelnde Wirtschaftlichkeit angeführt, das Land Niederösterreich ist in der Folge eingesprungen. (APA, red, 30.2.2022)