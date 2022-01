Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dürften bestimmte Themen – darunter auch der ORF – in Sidelettern abgehandelt haben. Foto: Reuters, Schneider

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Absprachen: Der Sideletter zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen enthält auch eine Abmachung zum ORF. Gleichzeitig wird darin auch die Einführung eines Kopftuchverbots für Lehrerinnen festgehalten – Auch im Sideletter der türkis-blauen Regierung geht es unter anderem um den ORF

ORF-Journalist: Christian Schüller: "Ich habe geglaubt, ich kriege dort meine Tetschn" – Nach 45 Jahren ORF geht "Am Schauplatz"-Mitgründer Christian Schüller in Pension. Er spricht über gelungene Geschichten und misslungene Einschüchterungen

TV-Tagebuch: Doku "Klammer gegen Russi" am Sonntag in ORF 2: Der scheue Mr. KlammerDass sich der Fokus der Doku einzig auf Klammers Siegerstory richtet, wirkt auf die Dauer dennoch erschöpfend. Ein paar Bogerl hätten gutgetan und zu einer zeitgemäßeren Saga vom Heldenmythos verholfen

Sonntag, ORF 2: Nichts ist so, wie es scheint in "Jeanny – Das 5. Mädchen" – Regisseur Andreas Kopriva lässt sich vom Falco-Song inspirieren und zeigt, was unaufgearbeitete Traumata so alles anrichten können – Mit Theresa Riess und Manuel Rubey

Krimi: Neuer genderfluider Kommissar im "Polizeiruf 110": Testosteron trifft Yogafreund – Die Story stimmt, das Zwischenmenschliche bei den Kommissaren auch, die Dialoge sitzen. So sieht ein gelungener Einstand aus – Sonntag in der ARD

Medienglosse: Kurz, Blümel, Gudenus: Restlverwertung aus den türkisen Jahren im "Blattsalat" – "Einfach Hure der Reichen zu sein kann einen Kurz nicht erfüllen", schreibt Günter Traxler

Stimmenfang: Wie Parteien mit eigenen Medien Meinung machen – Botschaften platzieren ohne den Filter kritischer Journalisten: Das ist der Traum von Politikern. Die Parteien gründen deshalb eigene Medien. Verdrängt Propaganda sachliche Aufklärung?

Ankara: Türkischer Präsident Erdogan droht mit Maßnahmen gegen "schädliche" Medieninhalte – "Zerstörerische Wirkung auf Gesellschaft, Kinder und Jugendliche minimieren"

Forum zum Dschungelcamp: Chuzpe muss man haben – Jasmin Herren und Tara Tabitha mussten RTL-Dschungelcamp verlassen

Netflix-Hit: "Tiger King"-Star bleibt wegen versuchten Mordes im Gefängnis – Gericht verurteilt ehemaligen Privatzoo-Betreiber erneut: 21 Jahre Haft

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": "Heizen, Tanken, Wohnen – Wie teuer wird es noch?" – Heute ab 22.20 Uhr in ORF 2.

Switchlist: My Talk with Florence, The Social Network, Der fantastische Mr. Murray, Schwerpunkt: Falco zum 65. Geburtstag – TV-Tipps für heute Abend.

