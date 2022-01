Liebe Leserin, lieber Leser,

Im Streit zwischen Neil Young und Spotify hat der US-Musiker noch einmal nachgelegt. Er sei froh, der Streaming-Plattform den Rücken gekehrt zu haben, zumal Spotify ohnehin eine "beschissene, degradierte und kastrierte" Klangqualität habe.

Wer in Kryptowährungen investiert, kommt an Stablecoins kaum vorbei. Über 150 Milliarden Euro stecken in diesen Kryptoprojekten, die an den Dollar oder Euro gekoppelt sind. Das Geschäftsmodell dahinter wirft aber viele Fragen auf.

Und dann war da noch Amazon, dass sich vor der US-Arbeitsbehörde verantworten muss. Konzernvertreter sollen Mitarbeiter als "Verbrecher" verunglimpft haben, weil sie eine Gewerkschaft gründen wollen.

Erfreulicher ist hingegen der Games-Vorschau auf den Februar.

Viel Vergnügen beim Lesen!

