Ein sportliches Lebenszeichen von Stefan Kraft vor den olympischen Spielen. Foto: EPA/Steinbach

Willingen – Marius Lindvik hat das letzte Weltcup-Skispringen vor den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Der 23-jährige Norweger setzte sich nach Rang drei am Samstag beim zweiten Einzel-Bewerb von Willingen mit 243,8 Punkten vor dem Deutschen Karl Geiger (238,7) und dem slowenischen Halbzeitführenden Cene Prevc (235,6) durch. Stefan Kraft belegte nach einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang samt zweitgrößter Tagesweite am Sonntag den sechsten Platz (229,3).

Unmittelbar dahinter klassierte sich überraschend Thomas Lackner (219,0). Zufrieden konnte auch Markus Müller mit Rang 13 (196,3) sein. Daniel Huber verlor hingegen in der Entscheidung deutlich an Boden und musste sich mit Platz 19 (182,3) begnügen. Im Gesamt-Weltcup holte sich Geiger mit einem Plus von nur drei Punkten die am Samstag verlorene Spitzenposition von Ryoyu Kobayashi, der Vierter wurde (234,7), wieder zurück. Für Lindvik war es der dritte Saisonerfolg. (APA, 30.1.2022)

Ergebnisse des 2. Weltcup-Skispringens der Männer in Willingen

1. Marius Lindvik (NOR) 243,8 (140,0/144,5)

2. Karl Geiger (GER) 238,7 (139,5/140,0)

3. Cene Prevc (SLO) 235,6 (148,0/133,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 234,7 (128,0/152,0)

5. Halvor Egner Granerud (NOR) 234,3 (134,0/144,0)

6. Stefan Kraft (AUT) 229,3 (129,5/149,0)

7. Thomas Lackner (AUT) 219,0 (141,0/136,0)

8. Daiki Ito (JPN) 216,2 (144,5/121,5)

9. Timi Zajc (SLO) 207,1 (130,5/137,0)

10. Lovro Kos (SLO) 206,7 (128,0/138,5)

Gesamtwertung (nach 19 Bewerben):

1. Karl Geiger (GER) 1189

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1186

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 910

4. Marius Lindvik (NOR) 903

5. Anze Lanisek (SLO) 657

6. Markus Eisenbichler (GER) 644

7. Jan Hörl (AUT) 543

8. Stefan Kraft (AUT) 493

9. Daniel Huber (AUT) 449

10. Cene Prevc (SLO)

Nationencup (19):

1. Deutschland 3917

2. Österreich 3580

3. Norwegen 3459

4. Slowenien 3266

5. Japan 2948