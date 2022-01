In dieser Galerie: 2 Bilder Österreichs Olympia-Chefarzt Bernhard Unterkofler: "Ich verstehe die Sorge im Gastgeberland. Keiner will die Omikron-Variante bei sich haben." Foto: ÖOC/GEPA pictures Es sollen trotz der Pandemie extrem sichere Spiele werden. Das Bild aus der Ankunftshalle des Flughafens in Peking ist jedenfalls ein Vorgeschmack. Foto: Imago/Sharifulin

Die am 4. Februar beginnenden Olympischen Spiele sind für das ärztliche Personal eine enorme Herausforderung. Der Internist Bernhard Unterkofler trägt die Verantwortung für das ÖOC-Aufgebot. Der 39-Jährige ist bereits in Peking eingetroffen. Noch vor dem Abflug sprach er mit dem STANDARD.

STANDARD: Ist es aus medizinischer Sicht vertretbar, zum jetzigen Zeitpunkt Olympische Spiele abzuhalten?

Unterkofler: Es ist definitiv vertretbar. So sichere Spiele wird es aus ärztlicher Sicht wahrscheinlich nie wieder geben.

STANDARD: Können Sie das näher begründen?

Unterkofler: Grundsätzlich muss man feststellen: Die Vorsichtsmaßnahmen, die China trifft, sind top. Auch wenn sie für unsere Mentalität schwer nachvollziehbar sind. Wenn man drüben in der Blase einmal ist und dort die ersten fünf Tage negativ bleibt, ist das Ansteckungsrisiko gegen null.

STANDARD: Das Erreichen der Blase ist das Problem, oder?

Unterkofler: Jein. Vor allem die letzten Tage bis zum Abflug sind kritisch, wenn es ums Ansteckungsrisiko geht. Für frisch Genesene wird es jetzt aber definitiv einfacher. Der Ct-Wert wurde von 40 auf 35 gesenkt.

STANDARD: Eine massive Erleichterung?

Unterkofler: In Österreich und in anderen westlichen Staaten liegt der Wert bei 30. Bei dieser Marke ist die Wahrscheinlichkeit der Virenvermehrung so gering, dass man es dem Individuum und der Gesellschaft nicht mehr zumuten kann, in Quarantäne zu bleiben. In Einzelfällen ist man aber noch infektiös.

STANDARD: Warum dann 35?

Unterkofler: China geht den Weg der größtmöglichen Sicherheit, was aus Veranstaltersicht nachvollziehbar ist. Bei 35 besteht aber in fünf bis zehn Prozent der Fälle immer noch die Möglichkeit, dass replikationsfähige Viren vorhanden sind.

STANDARD: Das ÖOC entsendet, sofern alles nach Plan läuft, 106 Athleten und Athletinnen nach Peking. Wie groß ist der medizinische Stab? Wird sich die Arbeit im Vergleich zu anderen Großevents unterscheiden?

Unterkofler: Man muss noch vorsichtiger sein. Wir sind 15 Mediziner, wurden von den Sportverbänden vorgeschlagen und vom ÖOC abgesegnet. Jeder kümmert sich grundsätzlich um seine Disziplinen, ich zum Beispiel bin seit Jahren für Biathlon und Langlauf zuständig.

STANDARD: Es gibt Spekulationen, dass Tests manipuliert werden könnten. Eine Verschwörungstheorie oder doch ein begründeter Verdacht?

Unterkofler: Das ist eine Überlegung, die ich nicht anstelle. Würde ich das in Erwägung ziehen, dann hätten für mich Olympische Spiele und der Sport generell keinen Sinn. Wir haben viele Regeln. Es wäre absurd, nur an Manipulationen zu glauben. Teams, die vorab nach China geflogen sind, mussten in Quarantäne, es gab einige positive Tests. Auch die chinesische Mannschaft war betroffen. Ich verstehe die Sorge im Gastgeberland. Keiner will die Omikron-Variante bei sich haben.

STANDARD: Es gab zuletzt im Skiverband einige positive Fälle. Welche Vorsichtsmaßnahmen kann man treffen? Oder ist man Omikron ausgeliefert?

Unterkofler: Wir haben ein striktes Präventionskonzept, sind strenger als der Rest der Bevölkerung. Man kann aber keinem Athleten oder Betreuer zumuten, überhaupt keine Kontakte mehr zu haben. Ist die Infektionslage hoch, was sie leider ist, kann es trotz aller Maßnahmen zu Ansteckungen kommen. Durch die Reisetätigkeiten gibt es viele Überschneidungspunkte, da reicht eine Situation aus, um sich das Virus einzufangen.

STANDARD: Hinzu kommt die psychische Komponente. Das Warten aufs Testergebnis stört die Vorbereitung auf den Wettkampf.

Unterkofler: Ja. Aber die Testerei ist mittlerweile Alltag, nichts Neues. Die Situation ist halt noch einmal spezieller, schließlich sind es Olympische Spiele. Wir versuchen, auf jeden Einzelnen, auf jede Einzelne einzugehen und sie mental auf alles vorzubereiten.

STANDARD: Haben Sie persönlich Angst vor einer Ansteckung?

Unterkofler: Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich bin dreimal geimpft, habe vor der Krankheit keine Angst. Ein schwerer Verlauf ist nahezu auszuschließen, das wurde bewiesen. Die mögliche Isolation in China macht einen etwas unsicher. Aber man weiß aus Berichten, dass es zwar keine luxuriösen, aber durchaus menschliche Zustände in Peking sind. Das kann man schon ein paar Tage gut aushalten. Es wird dauernd adaptiert, es wird gescreent und dann bestätigt. Grundlos wird niemand in die Isolation geschickt. Alle aus unserer Delegation sind übrigens geimpft.

STANDARD: Bei der Handball-EM in Bratislava haben sich 15 deutsche Spieler infiziert. Hendrik Wagner ließ sich freitesten, ist nach drei Minuten völlig eingegangen. Er bekam keine Luft. Wie hoch ist das Risiko wirklich? Sind für einen in Peking positiv Getesteten die Spiele nicht bereits Geschichte?

Unterkofler: Mit einem negativen Test wird vor allem in den Medien eine Gesundheit und Sporttauglichkeit suggeriert. Das ist nicht korrekt. Es gibt klare sportmedizinische Empfehlungen, im Sinne eines Ampelsystems, wie man vorzugehen hat, damit wieder Spitzensport ausgeübt werden darf. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, es hängt von den Symptomen ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit Symptomen nach fünf Tagen freitestet, ist ohnehin gering. Hat jemand während der Spiele Symptome, wird es zeitlich in jedem Fall eng, so ehrlich muss man sein.

STANDARD: Freuen Sie sich angesichts der Umstände auf die Spiele?

Unterkofler: Ich habe Medizin studiert, um Sportmedizin zu betreiben. Olympische Spiele sind da mein berufliches Lebensziel. Die Umstände sind herausfordernd. Es gibt verschiedene Arten von Freude. Sind wir in China, und es geht alles gut, dann wird sich bei mir die Vorfreude einstellen.

STANDARD: Das soziale Leben fällt praktisch weg, Medaillenfeiern werden nicht gerade ausufernd ausfallen. Traurig, oder?

Unterkofler: Siegesfeiern waren nie meine große Stärke. Ich bin lieber direkt an der Strecke. Der WM-Titel von Biathletin Lisa Hauser im vergangenen Jahr hat für zehn Medaillenfeiern entschädigt. (Christian Hackl, 31.1.2022)