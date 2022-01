MFG-Kandidatin Sonja Schwentner im Wahlkampf. Foto: Christian Fischer

Waidhofen/Ybbs – Am Sonntag wurde in Waidhofen an der Ybbs ein neuer Gemeinderat gewählt. Sieben Parteien und Listen stellten sich der Wahl.

Die ÖVP mit Spitzenkandidat und Bürgermeister Werner Krammer erreichte laut vorläufigem Wahlergebnis 41,33 Prozent der Stimmen und verlor knapp 20 Prozentpunkte ein. Vor fünf Jahren hatte die Volkspartei noch 60,2 Prozent erreicht. Dahinter folgen die Sozialdemokraten, die von 15,5 auf 21,66 Prozent zulegten.

MFG auf Platz drei

Mit 17,08 Prozent erreichte die MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte), deren Programm vor allem aus der kritische der Corona-Maßnahmen und derSchutzimpfung besteht, aus dem Stand den dritten Platz.

Die Bürgerliste FUFU gewann von 10,2 auf 11,25 Prozent dazu, die FPÖ verlor leicht von 5,3 auf 4,03 Prozent. Die Grünen erhielten 3,06 Prozent der Stimmen, nach 4,1 Prozent 2017. Nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist künftig die UWG, die von 4,5 auf 1,6 Prozent verlor. (bed, 31.1.2022)