Der Grünen-Parteichef Werner Kogler beteuert, dass das meiste davon, was im Sideletter stehe, ohnehin auch im Koalitionsvertrag mit der ÖVP zu finden sei.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) musste sich am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" um Schadensbegrenzung bemühen. Der am Wochenende bekanntgewordene Sideletter zum Koalitionsvertrag zwischen ÖVP und Grünen hatte hohe Wellen geschlagen und für Ärger in der Koalition gesorgt. Kogler betonte erneut, das meiste der bisher teilweise geheimen Koalitionsabsprachen stehe ohnehin im Koalitionsvertrag.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verteidigt in der ORF-Sendung "Im Zentrum" den Sideletter zum Koalitionsvertrag mit der ÖVP.

Unterschiedliche Standpunkte gibt es auch beim Thema Energie, wie Kogler ausführte. Anpassungen der Sozialhilfen seien wegen der hohen Energiekosten im Gespräch.



"Unterschiedliche Betonungen" zu Nord Stream 2

Zur umstrittenen Erdgasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Mitteleuropa unter Beteiligung der teilstaatlichen OMV hielt Kogler fest, dass diese noch nicht in Betrieb ist. Österreich hätte bisher auch ohne eine solche gelebt. "Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern", sagte Kogler, das Gasprojekt selbst sei aber auch eine außen- und europapolitische Frage.

Hier gebe es unterschiedliche Betonungen in der ÖVP/Grünen-Bundesregierung. Der Trend gehe darin, dass die Inbetriebnahme – oder eben nicht – ein Teil des Drohungsszenarios gegen Russland sei, und das sei auch seine Position, sagte Kogler in der Diskussionssendung.

Zu der Frage, wie die steigenden Kosten für die Energiewende für die Haushalte mit einer sozialen Energiepolitik vereinbar seien, meinte Kogler: "Damit es nicht gegen die soziale Verträglichkeit aufschlägt, gibt es den Klimabonus."

Beim Kopftuch "ausgetrickst"

Bei dem umstrittenen Thema Kopftuchpflicht sei "das Gegenteil von dem übrig geblieben, das die ÖVP wollte". Diese hätte ein gesetzliches Kopftuchverbot gefordert. Allen Beteiligten sei aber klar gewesen, dass das niemals vor dem Verfassungsgerichtshof halten könne, verwies Kogler auf die Gesetzeswidrigkeit des Vorhabens. Man habe lange darüber geredet, das Kopftuchverbot "erfolgreich" wegverhandelt und: "Zur Psychologie der ÖVP ist dieser Satz stehen geblieben", so Kogler, er habe aber keine reale Bedeutung und sei ein "Nullum".

Zu den Absprachen bei Posten im staatsnahen Wirtschaftsbereich und in der Verwaltung meinte Kogler, dass es sich um einen "Vertrag zur Arbeitsweise" gehandelt habe. Auch als Opposition sei bei den Grünen anerkannt gewesen, "dass immer wer Entscheidungen treffen muss". (APA, red, 31.1.2022)