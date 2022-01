Foto: Imago

Royaler Besuch in Wien: Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia besuchen am Montag die österreichische Hauptstadt. Zu Mittag werden Felipe und Letizia von Außenminister Alexander Schallenberg am Flughafen Schwechat erwartet. In der Hofburg folgt um 13 Uhr ein Empfang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren. Am späten Nachmittag eröffnet das royale Paar dann nach einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus – rund 5.000 spanische Opfer kamen in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen ums Leben – die Kunstausstellung "Dalí – Freud. Eine Obsession" im Belvedere.

Die Hofburg hat im Zusammenhang mit dem royalen Besuch ohnehin eine besondere Konnotation. Sie war ehemals die Residenz der österreichischen Habsburger-Kaiser, die ab dem 15. Jahrhundert auch in Spanien als "los Austrias" ihre Spuren hinterlassen hatten. Mit geschickter Heiratspolitik weiteten sie damals ihren Einfluss auf weite Teile Europas aus. Letztlich herrschte die "Casa de Austria" fast zwei Jahrhunderte über Spanien.

Vor 15 Jahren letzter Besuch

2007 war mit Felipes Vater Juan Carlos auch bis dato zum letzten Mal ein spanischer Monarch in Österreich. Gemeinsam mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer eröffnete er den Hauptsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Palais Palffy-Erdödy. 2014 dankte Juan Carlos zugunsten seines Sohnes Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, wie dieser mit vollständigem Namen heißt, ab.

Es ist auch nicht das erste Treffen Van der Bellens mit König Felipe. Im Oktober 2019 saßen die beiden in Japans Hauptstadt Tokio beim Dinner an einem Tisch, als der neue "Tenno", Kaiser Naruhito, den Chrysanthementhron bestieg. Anfang Dezember desselben Jahres kam es in Madrid zu einem Wiedersehen. Anlässlich der 25. Uno-Klimakonferenz führten die beiden Staatsoberhäupter ein Gespräch über die bilateralen Beziehungen und die Klimakrise. Mitte April 2020 telefonierten die beiden, um sich über die damalige Situation in der Corona-Krise in beiden Ländern und in Europa auszutauschen. Diese wird wohl auch diesmal ein Thema sein.

Der Wien-Trip könnte für Felipe VI., der am Sonntag seinen 54. Geburtstag feierte, und Gemahlin Letizia (49) aber dennoch auch eine angenehme Verschnaufpause sein. Denn in Spanien steht es nicht zum Besten um die Monarchie. Vor allem die ständigen Skandale um Altkönig Juan Carlos I. und dessen Schwiegersohn Iñaki Urdangarin belasten das Image der Krone seit Jahren. (red, APA, 31.1.2022)