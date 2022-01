Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Zu den am Wochenende bekannt gewordenen koalitionären Nebenabsprachen, in denen es unter anderem um den ORF geht, meldete sich am Montag der ORF-Redakteursrat zu Wort. "Wir sind empört, mit welcher Dreistigkeit es bei Regierungsverhandlungen zum Thema ORF ausschließlich um die Interessen der politischen Parteien und Postenschacherei geht. Und wie Führungsfunktionen im ORF mit großer Selbstverständlichkeit unter den Regierungsparteien aufgeteilt werden. Vor allem im Abkommen zwischen ÖVP und FPÖ von 2017 war offensichtlich ein wesentliches Ziel die massive Schwächung des ORF und die Gefährdung seiner Unabhängigkeit durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren und eine de facto-Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", heißt es in einer Stellungnahme.

Ende der parteipolitischen Postenbesetzung gefordert

Das Papier liste die Besetzung von Führungsfunktionen im ORF mit konkreten Namenskürzel auf. "Funktionen, für deren Besetzung aber weder die Parteichefs, noch die Regierung und auch nicht der Stiftungsrat zuständig sind", so der Redakteursrat. "Gleichzeitig soll der nach parteipolitischen Kriterien besetzte Stiftungsrat noch mehr Einflussmöglichkeiten auf Personal- und Finanzentscheidungen bekommen. Die Geschäftsführung soll streng nach Proporz von den beiden Regierungsparteien besetzt werden. Zitat aus dem Sideletter: 'Geschäftsführung bei gesamter Neubestellung; 3:2 (Generaldirektor + 2 ÖVP, 2 FPÖ)'"

Die Spitzen der beiden Regierungsparteien verteidigen die Sideletter als "übliche Praxis". "Aus unserer Sicht ist es hingegen ein klarer Bruch der Verfassung und des ORF-Gesetzes: Dort ist in §1 die "Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit … sowie die Unabhängigkeit von Personen und Organen des Österreichischen Rundfunks" festgeschrieben. Über parteipolitisch paktierte Besetzung von Führungsfunktionen ist weder in der Verfassung noch im ORF-Gesetz etwas zu finden", heißt es im Statement des Redakteursrats.

Das Dokument gibt auch Aufschluss über Vereinbarungen zwischen ÖVP und FPÖ zur Besetzung von Jobs im ORF. Die Posten wurden mit den dazugehörigen Initialen versehen:

Channelmanager 1 sollte demnach "T.L." werden, im Mai 2018 wurde Lisa Totzauer bestellt.

Für den Chefredakteur von ORF 1 war "G.W." vorgesehen. Wolfgang Geier wurde ebenfalls im Mai 2018 bestellt.

Als Channelmanager von ORF2 wünschte sich die Koalition "W.R.", dahinter könnte sich Roland Weißmann verbergen. Geworden ist es hingegen Alexander Hofer, Weißmann ist seit 2022 Generaldirektor des ORF.

Chefredakteur von ORF 2 sollte "S.M." werden. Matthias Schrom wurde es.

Als Leiter Rechtsabteilung sieht das Papier "K.M" vor. Markus Kastner wurde im September 2018 bestellt. Der oder die nicht näher bezeichnete "J.M." bekam diesen Job offenbar nicht.

Leiter Personalabteilung sollte Sabine Schuh werden. Den Job nahm im September 2018 letztlich Kathrin Zierhut an.

Für die Hauptabteilung Wissenschaft und Religion war "W.P." vorgesehen. Im Juli 2019 übernahm Thomas Matzek den Job.

Hauptabteilung Unterhaltung und Film/Serie sieht die Vereinbarung Alexander Hofer vor, der es schließlich auch wurde.

"Als "Sendungsverantwortlicher Daytime wird "S.A." – Astrid Spielberger – genannt. Die Leitung der zusammengelegten chronikalen Tagessendungen in ORF 2 von "Guten Morgen Österreich" bis "Daheim in Österreich" übernahm schließlich Christian Hillinger.

"Über parteipolitisch paktierte Besetzung von Führungsfunktionen ist weder in der Verfassung noch im ORF-Gesetz etwas zu finden. Wir verurteilen diese Postenschacherei auf das Schärfste und fordern ein sofortiges Ende dieser langjährigen Praxis", so der Redakteursrat. Es gehe "offenbar nicht darum, die besten Köpfe für hochrangige Positionen zu finden, sondern am wichtigsten ist es, dass die Parteizugehörigkeit stimmt. Diese Art der Postenbesetzung untergräbt das Vertrauen des Publikums in den ORF und frustriert alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag daran arbeiten, das Publikum bestmöglich und unabhängig zu informieren – ohne politische Schlagseite."

Alle öffentlichen und internen Ausschreibungen für Führungsfunktionen, die Bewerbungen dafür, Hearings und redaktionelle Abstimmungen würden "zu einem Schmierentheater verkommen, wenn von vorneherein in Koalitionsabkommen festgelegt wird, wer in welche Position gehievt werden soll."

Kein "Hilfsorgang der Regierung"

"Wie sehr auch die aktuelle Regierung offenbar den Eindruck hat, der ORF wäre ein "Hilfsorgan der Regierung" (Rundfunk-Jurist Hans Peter Lehofer im STANDARD) zeigt sich nicht nur in ihrem "Sideletter" (der eine 'Zusammenarbeit im Stiftungsrat' festschreibt und die Nominierung des nächsten Vorsitzenden durch die Grünen), sondern auch am geplanten Auftrag, der ORF hätte die Impflotterie für die Regierung abzuwickeln", schreibt der Redakteursat. Damit entstehe der Eindruck eines Staatsfunks, der Aufträge der Regierung abzuarbeiten hätte. Das gefährde "den Ruf und die Unabhängigkeit der Berichterstattung. Eine zentrale Aufgabe des ORF ist die journalistische Kontrollfunktion der Politik und nicht die Abwicklung staatlicher Initiativen".

Der ORF sei weder ein "Hilfsorgan der Regierung" noch eine politische Vorfeld-Organisation, in der Parteien oder die Regierung zu Personalentscheidungen berechtigt wären. Der ORF gehört den Österreicherinnen und Österreichern und nicht den Parteien".

Die Forderung des Redakteursrats im Wortlaut