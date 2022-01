Foto: Tesla

Der Autohersteller Tesla verblüfft mit einem neuen Accessoire für seine Fahrzeuge. Unter dem Namen TeslaMic hat die Firma nun ein eigenes Mikrofon vorgestellt. Gedacht ist dieses für all jene, die immer schon mal unterwegs spontan eine Karaoke-Party feiern wollten.

Das kabellose Mikrofon wird dabei im Doppelpack um rund 188 US-Dollar verkauft, berichtet das "Wall Street Journal". Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Derzeit ist es nur in China verfügbar. Und auch dort ist die Verfügbarkeit eher theoretischer Natur, war es nach der Veröffentlichung doch praktisch umgehend ausverkauft. Nachschub soll Ende 2022 folgen.

Mit der Veröffentlichung des TeslaMic geht ein Software-Update für das Entertainment-System von Tesla einher, das ebenfalls exklusiv in China veröffentlicht wurde. Dieses fügt der Software eine Karaoke-Plattform namens Leishi KTV hinzu. Eine einfache Karaoke-Software gab es zwar bei Tesla schon bisher, diese ist aber auf wenige Titel beschränkt.

Dass man dieses Feature in China startet, ist durchaus nachvollziehbar. Immerhin ist dort – so wie auch in anderen asiatischen Ländern – Karaoke erheblich beliebter als etwa in Europa oder den USA. Zudem gibt es in China bereits einige andere Hersteller von Elektroautos, die ähnliche Features anbieten.

Ob das Tesla-eigene Mikrofon auch in anderen Ländern angeboten werden soll – und, wenn ja, wann –, ist noch unbekannt. (red, 31.1.2022)