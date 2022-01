Der UN-Sicherheitsrat bei einer Tagung im November 2021. Foto: AP/Manuel Elías

Kiew/Moskau/London – Der UN-Sicherheitsrat verhandelt am Montag in einer öffentlichen Sitzung zur Ukraine-Krise. Auf Ansuchen der USA war die Sitzung anberaumt worden, da die USA Russland zur Verantwortung ziehen wollen und die Verschärfung von Sanktionen in den Raum gestellt hatten, sollte Russland in sein Nachbarland einmarschieren.

Großbritannien zeigte sich ebenfalls entschlossen, für den Fall eines Einmarsches in die Ukraine Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Sollte Russland gegen die Ukraine vorgehen, werden wir weitere Strafmaßnahmen gegen Firmen und Personen mit den engsten Verbindungen zum Kreml verhängen", sagte Finanzstaatssekretär Simon Clarke am Montag dem Sender Sky News. Außenministerin Liz Truss zufolge wird die britische Regierung diese Woche Gesetzesvorschläge vorlegen.

Tausende russische Soldaten kehren zurück

Nach Militärübungen im Süden Russlands sind mehr als 6.000 Soldaten Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zufolge zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt. An den Übungen beteiligt waren Verbände der Fliegerkräfte des Wehrbezirks Süd, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Gefechtsbereitschaft der Truppen überprüft wurde demnach etwa in den russischen Regionen Rostow und Wolgograd.

Zudem seien 20 Kriegsschiffe der Schwarzmeerflotte wieder zu Marinestützpunkten in Noworossijsk sowie auf der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim zurückgekehrt, hieß es.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Im Westen sorgen seit Wochen Berichte über einen russischen Truppenaufmarsch nahe der ukrainischen Grenze für Kritik. Befürchtet wird, dass Moskau einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte. In diesem Zusammenhang lösten auch verschiedene russische Militärübungen Sorge aus. Der Kreml hingegen dementiert, einen Angriff auf die Ukraine zu planen.

Russische Vorwürfe gegen Kanada

Russland warf im Zuge der Diskussion Kanada vor, in der Ukraine-Krise empfänglich für "antirussische Politik" zu sein. Kanada hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, angesichts der derzeitigen Spannungen seine Ausbildungsmission in der Ukraine um drei Jahre zu verlängern und weitere Kräfte zu entsenden. "Unserer Ansicht nach gibt es Versuche des derzeitigen Regimes in Kiew, Ottawa böswillig für seine russophobe Politik zu benutzen", sagte der russische Botschafter in Kanada, Oleg Stepanow, der Agentur Interfax.

Der Westen sieht darin die Vorbereitung einer möglichen Invasion, was die Regierung in Moskau abstreitet. Diplomatische Bemühungen, die Krise zu entschärfen, laufen auf Hochtouren, brachten bisher aber keinen Durchbruch.

Festnahmen nach Protesten in Ukraine

Die ukrainische Polizei nahm unterdessen nach Angaben des ukrainischen Innenministers eine Gruppe von Personen fest, denen vorgeworfen wird, Massenunruhen in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten vorzubereiten. Die Personen hätten angesichts der zunehmenden Spannungen mit Russland für Instabilität sorgen wollen, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrso am Montag. Die Festnahmen habe es am Sonntag gegeben. Eine Zahl nannte er nicht.

Monastyrso sagte bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, dass etwa 5.000 Menschen an Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei in fünf Städten in der Nord- und Zentralukraine teilnehmen sollten. "Diese Aktion, die im Voraus geplant war, zielte ursprünglich auf gewalttätige Aktionen und die Organisation von Krawallen ab und hatte nichts mit friedlichen Protesten zu tun", fügte er hinzu. "Sie war ... genau darauf ausgerichtet, die Lage in der Ukraine zu erschüttern und zu destabilisieren."

Keine Nato-Kampftruppen

Die Nato hat einen Kriegseinsatz in der Ukraine im Falle eines russischen Einmarsches klar ausgeschlossen. "Wir haben keine Pläne, Nato-Kampftruppen in der Ukraine einzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Sonntag der BBC. In der Ex-Sowjetrepublik seien Nato-Militärausbilder im Einsatz, zudem helfe das Bündnis dabei, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken und liefere militärische Ausrüstung.

Da die Ukraine aber kein Nato-Staat sei, gelte die Garantie 100-prozentiger Sicherheit, die Mitglieder in Anspruch nehmen können, nicht für das Land, betonte Stoltenberg. "Für die Ukraine, einen Partner, leisten wir Unterstützung und senden auch die Botschaft, dass es schwere Wirtschaftssanktionen geben wird, wenn Russland erneut Gewalt anwendet." (APA, 31.1.2022)