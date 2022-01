Auf acht Straßenbahnlinien setzen die Wiener Linien eine Woche vor Beginn der Semesterferien den Ferienfahrplan in Kraft

Die Straßenbahnlinie 10 vor dem Schloss Schönbrunn. Foto: Wiener Linien / Zinner

Am Montag ist für einige Straßenbahnlinien in Wien eine Woche vor Beginn der Semesterferien der Ferienfahrplan in Kraft getreten. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 5, 10, 33, 37, 42, 44 und 52, teilte die Stadt mit. Grund dafür ist eine Häufung der Krankenstände nach Corona-Infektionen im Straßenbahnbetrieb.

In der frühen Hauptverkehrszeit zwischen sechs und neun Uhr kommt es auf den betroffenen Routen zu einer geringfügigen Intervallausdehnung. Alle anderen Straßenbahnlinien sowie alle U-Bahn- und Buslinien sind laut der Stadt von den Änderungen nicht betroffen.

"Omikron stellt uns vor große Herausforderungen, aber die Wiener Linien sind gut gerüstet. Als Teil der kritischen Infrastruktur beobachten wir die Entwicklungen ganz genau und erweitern laufend unser umfassendes Präventionskonzept", verkündeten die Wiener Linien schon Ende vergangener Woche. (red, 31.1.2022)