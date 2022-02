Welche Figur von Astrid Lindgren ist Ihre liebste? Foto: imago stock&people

Eine Kindheit ohne Pippi, Kalle, Michel, Karlsson oder Madita ist kaum vorzustellen. Selbst ist man mit diesen Geschichten groß geworden, und den eigenen Kindern und Enkelkindern werden sie immer noch gerne vorgelesen. Man taucht ein in die Welt der selbstbewussten und vor Kraft strotzenden Pippi, die gemeinsam mit ihrem Äffchen und einem Pferd in der Villa Kunterbunt lebt. Die Abenteuer von Ronja und Birk erzählen von Freundschaft, und der Streichespieler Karlsson macht den kleinen Lillebror mutiger und selbstbewusster. Während Madita oft verrückte Einfälle hat und diese auch umsetzt, erleben die Kinder aus Bullerbü eine nahezu idyllische Kindheit.

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf gehört wohl zu den bekanntesten Figuren aus der Feder der schwedischen Autorin. Foto: imago stock&people

"Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit", sagte die wohl bekannteste Kinderbuchautorin, die vor 20 Jahren im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Ihr Œuvre umfasst 34 Bücher und 41 Bilderbücher, die sich rund 165 Millionen Mal verkauft haben und in über 100 Sprachen übersetzt wurden. Sie hat mit ihren Geschichten Kinder gestärkt, ihnen Mut gemacht und sie in fantastische Welten mitgenommen, aber eigentlich hat sie für sich geschrieben: "Und dann schreibe ich so, wie ich mir das Buch wünsche, wenn ich selbst ein Kind wäre. Ich schreibe für das Kind in mir."

Welche Geschichten haben Sie als Kind besonders gemocht?

Welche lesen Sie nun Ihren Kindern oder Enkelkindern vor? Was macht den Reiz der Lindgren-Bücher für Sie aus? Und wo wirken sie auch manchmal etwas aus der Zeit gefallen? (wohl, 2.2.2022)