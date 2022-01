Dominic Thiem rutscht verletzungsbedingt ab. Foto: APA/AFP/Bureau

Wien – Dominic Thiem ist in der Tennis-Weltrangliste vor seinem Comeback in Cordoba um 21 Positionen an die 37. Stelle zurückgefallen. Rafael Nadal nimmt nach seinem Australian-Open-Triumph unverändert Platz fünf ein. Sein Finalgegner Daniil Medwedew ist weiterhin Zweiter hinter dem in Australien wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ausgewiesenen Novak Djokovic.

Bei den Frauen liegt nach ihrem Heimsieg in Melbourne weiterhin Ashleigh Barty voran, Melbourne-Finalistin Danielle Collins ist um 20 Ränge verbessert neue Zehnte. (APA, 31.1.2022)

Männer:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.015

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 10.125

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.780

4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.170

5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.875

6. ( 7) Matteo Berrettini (ITA) 5.278

7. ( 6) Andrej Rublew (RUS) 4.830

8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 4.065

9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.923

10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.705

Weiter:

30. (17) Roger Federer (SUI) 1.665

37. (16) Dominic Thiem (AUT) 1.390

117. (118) Dennis Novak (AUT) 616

133. (137) Jurij Rodionov (AUT) 542

Frauen:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.331

2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 5.698

3. ( 4) Barbora Krejcikova (CZE) 5.533

4. ( 9) Iga Swiatek (POL) 4.456

5. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 4.452

6. ( 6) Paula Badosa (ESP) 4.429

7. ( 3) Garbiñe Muguruza (ESP) 4.195

8. ( 8) Maria Sakkari (GRE) 4.071

9. ( 7) Anett Kontaveit (EST) 3.871

10. ( 30) Danielle Collins (USA) 3.071

Weiter:

172. (185) Julia Grabher (AUT) 388

205. (196) Barbara Haas (AUT) 335