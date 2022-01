Die Freude ist ganz kanadisch. Foto: APA/AFP/Ridley

Kanada/Hamilton (Ontario) – Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen die USA hat Kanada einen weiteren großen Schritt Richtung Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gemacht. Die Kanadier gewannen am Sonntag in Hamilton gegen die US-Auswahl mit 2:0 (1:0) und führen die Finalrunde der Qualifikationsgruppe Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) weiter ungeschlagen an.

Cyle Larin sorgte bereits in der 7. Minute für die Führung und ist nun mit 23 Teamtreffern Kanadas Rekordtorschütze. Sam Adekugbe fixierte in der 95. Minute den Endstand. Salzburg-Mittelfeldspieler Brenden Aaronson kam bei den USA bis 69. Minute zum Einsatz.

Kanada liegt mit 22 Punkten weiter auf Platz eins, die USA folgen mit 18 Zählern, Mexiko und Panama halten bei je 17 Punkten. Mexiko kam am Sonntag gegen Costa Rica nur zu einem 0:0, Panama besiegte Jamaika mit 3:2. Die drei besten in der Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde Ende des Jahres. (APA, 31.1.2022)