Spurs-Forward Keldon Johnson vs. Suns-Center Biyombo. Foto: Reuters/Scuteri

Phoenix (Arizona) – Erst im Schlussviertel haben sich die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei Leader Phoenix Suns geschlagen geben müssen. Beim 110:115 fehlten mit Jakob Pöltl, den Rückenschmerzen plagten, Dejounte Murray wegen einer Knieprellung und Derrick White, der eine Pause erhielt, drei Spieler aus der üblichen Startformation. Die Suns gewannen zum zehnten Mal hintereinander.

Phoenix ist das erste NBA-Team, das in der laufenden Saison 40 Siege erreicht hat. Der Erfolg gegen die ersatzgeschwächten Spurs war freilich hart erkämpft und wurde erst durch ein 36:19 im Schlussabschnitt fixiert. Devin Booker mit 28 Punkten, Mikal Bridges mit 26 sowie Chris Paul mit 20 Zählern und 19 Assists waren die Protagonisten aufseiten der Suns. Doug McDermott (24) und Lonnie Walker IV (22) führten die Spurs an, die am Dienstag mit den Golden State Warriors die aktuelle Nummer zwei der Liga empfangen.

Für Titelverteidiger Milwaukee Bucks setzte es eine 100:136-Heimpleite gegen die Denver Nuggets, die ihrerseits den fünften Sieg in Folge feierten. Nikola Jokic schrammte mit 18 Punkten, 15 Assists und neun Rebounds knapp an seinem 13. Saison-Triple-Double vorbei. Giannis Antetokounmpo erzielte 29 Punkte für Milwaukee. (APA; 31.1.2022)

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 115:110

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 129:121

Charlotte Hornets – LA Clippers 90:115

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 130:116

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 115:105

Orlando Magic – Dallas Mavericks 110:108

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 100:136

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 126:106