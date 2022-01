Die 42-jährige Angeklagte wartet gemeinsam mit Staatsanwalt Florian Pöschl (li.) auf die Entscheidung des Schöffensenats. Foto: moe

Wien – Im angloamerikanischen Raum werden Trickbetrüger auch als "Con artists", also "Künstler", bezeichnet. Die in dem Begriff mitschwingende Anerkennung hört aber auch dort auf, wo alte Menschen um ihr Erspartes betrogen werden. Ein Delikt, das Staatsanwalt Florian Pöschl der 42-jährigen Danijela P. vorwirft. Sie soll im vergangenen Jahr zwischen Jänner und April in Wien als Mitglied einer kriminellen Vereinigung fünf alten Damen über 200.000 Euro abgenommen haben, weshalb sie sich nun vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Julia Matiasch verantworten muss.

Es geht um den derzeit österreichweit oft angewandten "Polizistentrick", den der Ankläger in seinem Eröffnungsplädoyer kurz umreißt. "Die Täter suchen sich aus Telefonbüchern älter klingende Vornamen wie Hilde. Eine Jaqueline ruft kein Mensch an", ist Pöschl überzeugt, dass die Hintermänner über Namensmoden Bescheid wissen. In diesem Fall sitzt der Hintermann in der Türkei. Er rief die Opfer an, mittels technischer Tricks sah es aus, als ob er an einem Apparat mit österreichischer Vorwahl sitzt.

Gefälschter Polizeiausweis

Den Frauen erklärte er, dass er Inspektor bei der Wiener Polizei sei und ein Einbruch in der Wohnung der Opfer drohe. Sie sollten daher Bargeld und Wertsachen vorbereiten, gleich werde eine "Inspektor König" vorbeikommen, um sie abzuholen und sicher zu verwahren. Tatsächlich läutete es kurz darauf an der Tür, eine blonde Frau zeigte einen Polizeiausweis vor, nahm Bargeldkuverts und Goldmünzen in Empfang und verabschiedete sich. Das war die Angeklagte.

Die von Mirsad Musliu verteidigte P. bekennt sich auf die Frage der Vorsitzenden "total schuldig". Und erzählt, wie sie zu der Bande stieß. Vor drei Jahren begann die Geschiedene eine Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Herr N., einem serbischen Landsmann. "Er wollte nicht arbeiten", sagt sie, dann verlor auch sie ihren Job. Da rief "der Türke", Herr Y., bei N. an und bot ein Geschäft an. "Er sagte, dass man sehr viel Geld verdienen kann", erinnert die 2013 in Belgien wegen Betrugs Vorbestrafte sich. "Wie konnte man es verdienen?", interessiert Matiasch. "Er sagte, ich soll mit einem Polizeiausweis Geld von alten Damen abholen und bekomme dafür fünf bis zehn Prozent der Summe."

"Zuerst wollte ich es auf keinen Fall", beteuert die Angeklagte. "Aber irgendwann hatte ich keinen Cent mehr in der Tasche." Ihr Freund drängte sie mit Gewalt und Worten, das Angebot anzunehmen, behauptet sie, irgendwann stieg sie darauf ein. Hintermann Y. habe sie nie persönlich gesehen, er organisierte aber alles: Der gefälschte Ausweis beispielsweise war im 14. oder 15. Wiener Gemeindebezirk in einem geparkten Auto deponiert.

Zehn Prozent Provision

Per Mobiltelefon erfuhr sie eine Adresse, fuhr dorthin und wartete in ihrem Wagen auf den Anruf des Hintermanns. "Dann bin ich zu der Adresse gegangen. Ich hatte immer einen Kopfhörer im Ohr und war mit Y. verbunden. Er wollte nie, dass ich viel sage." Sobald sie die Beute hatte, gab Y. ihr die Adresse durch, wo sie diese abliefern sollte – "an einen Araber, glaube ich". Zehn Prozent Provision erhielt sie dafür, also knapp über 20.000 Euro. "Beziehungsweise, N. hat es bekommen, er hat mir alles weggenommen", meint die Angeklagte verbittert.

Über ihr Auto kamen ihr die Ermittler auf die Spur, als sie im April bereits mit N. zurück nach Serbien gefahren war. "Eine Nachbarin hat angerufen und gesagt, dass ich gesucht werde. N. hat das gehört und nahm mir meinen Pass ab. Dann hat der Horror begonnen", behauptet sie, dass N. sie gewaltsam festgehalten habe. Erst im November sei es ihr gelungen, zurück nach Österreich zu kommen, wo sie sich stellte und von Beginn an umfassend geständig war.

"Kleinstes Rädchen im System"

Während Verteidiger Musliu der Meinung ist, P. habe "eigentlich nur Befehle ausgeführt", argumentiert der Staatsanwalt, dass "ohne kleinste Rädchen das System nicht funktionieren kann". Der Senat sieht das auch so und verurteilt P. rechtskräftig zu drei Jahren Haft, eines davon ist unbedingt. Die untergeordnete Tatbeteiligung sei kein Milderungsgrund für die Angeklagte, stellt die Vorsitzende in ihrer Begründung klar. Außerdem prangert Matiasch die "besonders verwerfliche Vorgangsweise" an: "Alte Menschen haben Vertrauen in die Polizei und machen, was die vermeintlichen Beamten ihnen sagen." (Michael Möseneder, 31.1.2022)