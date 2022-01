Ein Sportwagen des Typs Taycan fuhr von Los Angeles nach New York. Hinter dem Steuer saß ein Effizienzprofi

Wayne Gerdes bei einem "Tankstopp". Foto: Porsche

Die Weichen scheinen gestellt. Mehrere Autohersteller setzen in Zukunft voll auf Elektrofahrzeuge und haben die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren eingestellt oder die Einstellung angekündigt. Selbst Hersteller, deren Erfolg von lauten Motoren und Benzingeruch getragen wurde, haben sich dem Strombetrieb verschrieben.

Mit dabei ist auch Porsche. Der Sportwagenhersteller steigt nun auch marketingtechnisch in den Ring mit Tesla, das oft als Technologieführer der Branche angesehen wird. Porsche hat nun einen Laderekord aufgestellt, der im Guinnessbuch der Rekorde vermerkt wird.

Hypermiling

Und zwar hat man einen Taycan (Baujahr 2021) auf die Reise von Los Angeles nach New York geschickt. Während des 2.834,5 Meilen (rund 4.562 Kilometer) langen Trips von der West- an die Ostküste musste der Wagen freilich mehrmals wieder aufgeladen werden. Insgesamt verbrachte er zwei Stunden, 26 Minuten und 48 Sekunden angeschlossen an Ladestationen.

Dabei überließ man wenig dem Zufall. Das Auto selbst war ein Standardmodell, allerdings ausgerüstet mit einem "Performance Battery Plus"-Akku, der eine höhere Kapazität als der Standard-Akku mitbringt. Hinter dem Steuer saß Wayne Gerdes, ein Fahrer, der für "Hypermiling" bekannt ist – also das Optimieren des Fahrstils zur Maximalisierung der Reichweite. Je nach Ladestand sei Gerdes aber stets "normale" Geschwindigkeiten oder etwas schneller gefahren, so Porsche.

Foto: Porsche

Gerdes fuhr eine Route, entlang welcher Schnellladestationen verfügbar waren. Er berichtet, dass es an einer 350-kW-Ladestation gerade einmal 22 Minuten dauert, um den Akkuladestand von sechs auf 82 Prozent zu heben und wieder genug Kapazität für einige hundert Kilometer Strecke zu haben. Die Fahrt wurde per Kamera festgehalten und das Fahrzeug beständig per GPS getrackt, da dies für die Anerkennung des Rekordes Voraussetzung war.

Kia entthront

Tatsächlich ist Porsche nicht der erste Autohersteller, der diesen spezifischen Rekord aufgestellt hat. Mit der Fahrt quer durch die USA entthronte man den südkoreanischen Hersteller Kia, der erst im Vorjahr seinen EV6 eine beinahe gleich lange Strecke zwischen den beiden Städten mit einer Ladezeit von sieben Stunden, zehn Minuten und einer Sekunde absolvieren ließ. (gpi, 31.1.2022)