Charlotte Bellis und ihr Partner Jim Huylebroek in Kabul, Afghanistan. Foto: Charlotte Bellis via AP

Wegen der strengen Einreiseregeln darf die schwangere neuseeländische Journalistin Charlotte Bellis – sie berichtete im vergangenen Jahr für den TV-Sender Al Jazeera aus Afghanistan unter anderem über die Taliban und Frauenrechte – nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Die neuseeländischen Behörden hätten ihre Rückkehr bislang nicht genehmigt, sagte sie dem "New Zealand Herald".

Im November war sie demnach gemeinsam mit ihrem belgischen Freund nach Belgien gereist, wegen der dortigen Aufenthaltsbestimmungen habe sie dort aber nicht bleiben können. Der einzige Ort, für den sie beide Visa hätten, sei Afghanistan, wird sie unter anderem im "Spiegel" zitiert. Die radikalislamischen Taliban gewähren ihr demnach Aufenthalt, sie habe mit ihren Taliban-Kontakten gesprochen, sagt Bellis. Sie hätten gesagt, es würde ihr gut gehen, falls sie nach Afghanistan zurückkehre: "Sag den Leuten einfach, dass du verheiratet bist, und wenn es eskaliert, ruf uns an. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut." Das Paar lebt derzeit in der afghanischen Hauptstadt Kabul, will aber weiterhin nach Neuseeland, das Kind soll im Mai zur Welt kommen.

Laut neuseeländischen Behörden hatte Bellis' Antrag nicht der Anforderung entsprochen, dass sie binnen 14 Tagen einreisen müsse. Sie habe das Datum 27. Februar beantragt, das außerhalb des Zeitfensters liege. Laut "Spiegel" hat mittlerweile ein weiteres Land der Journalistin einen Aufenthalt angeboten. (red, 31.1.2022)