Ob Wohnung oder Haus – der Besitz einer Immobilie bringt zwar etliche Vorteile mit sich, aber auch Verantwortung. Rechnet man beim Erwerb einer Wohnung zum Beispiel mit eher geringen Folgekosten, kann sich das auch ganz schnell ändern. Je nachdem, in welchem Zustand das Eigentum ist, oder auch das Wohnhaus, in dem sich die Wohnung befindet, kann das nämlich durchaus eine Menge Geld bedeuten. Vor allem, wenn es sich um größere bauliche Änderungen und Sanierungen handelt. Die Instandhaltung verlangt zudem viel Einsatz, Organisation und Aufwand. In diesem Zusammenhang kann es oft auch zu Streitigkeiten zwischen den Miteigentümerinnen und -eigentümern kommen.

Ihr schlimmstes Erlebnis als Eigentümerin oder Eigentümer? Foto: yavorskiy Getty Images/iStockphoto

Lebt man nicht selbst in der Wohnung oder dem Haus und möchte Leerstand vermeiden – unter anderem, um laufende Kosten zu decken –, bleibt die Option, sein Eigentum an andere Personen zu vermieten. Dass es dabei immer wieder zu Konflikten und Problemen kommen kann, zeigt dieser Beitrag:

Ähnliches hat dieser User erlebt:

Vor welchen Problemen oder Herausforderungen stehen Sie als Eigentümerin oder Eigentümer?

Bewohnen Sie die Immobilie selbst? Oder vermieten Sie diese? Welche waren bisher Ihre größten Herausforderungen mit der Wohnung oder dem Haus? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 3.2.2022)