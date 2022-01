Der Bericht von Staatssekretärin Sue Gray behandelt unter anderem Lockdown-Partys in der Downing Street. Am Nachmittag will sich Boris Johnson im Unterhaus dazu äußern

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Liste der mutmaßlich illegalen Zusammenkünfte in Downing Street Nr. 10 ist lang geworden. Foto: EPA/ANDY RAIN EPA-EFE/ANDY RAIN Auch Premier Boris Johnson selbst soll an Feiern teilgenommen haben. Foto: Carl Recine/Pool Photo via AP

London – Nach tagelanger Verzögerung hat der britische Premierminister Boris Johnson Medienberichten zufolge den internen Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre erhalten. Die Spitzenbeamtin Sue Gray habe den Report übergeben, berichteten die Sender BBC und Sky News am Montag. Ein Sprecher der zentralen Regierungsbehörde Cabinet Office sagte, Gray habe dem Premier ein "Update" zu ihren Ermittlungen bereitgestellt.

Johnson will sich am Montagnachmittag ab 16.30 Uhr im Unterhaus dazu äußern. Noch vorher soll der Bericht auf der Website der Regierung veröffentlicht werden. Allerdings wird er aller Voraussicht nach auf Ersuchen der Polizei zunächst nur in einer stark zensierten Version erscheinen. Die Behörde fürchtet, dass sonst ihre eigenen Ermittlungen in dem Skandal um Lockdown-Partys in der Downing Street beeinträchtigt werden könnten. Die Opposition fordert dagegen eine vollständige Veröffentlichung.

Misstrauensvotum möglich

Medienberichte über zahlreiche Feiern in der Downing Street und im Regierungsviertel hatten Johnson, der selbst an einigen Partys teilgenommen haben soll, erheblich unter Druck gesetzt. Darunter waren unter anderem mehrere Weihnachtsfeiern, eine Geburtstagsrunde, eine Gartenparty und ein Gelage vor dem Begräbnis von Prinz Philip. Der Bericht von Sue Gray sollte klären, wer wann wo, wie oft und wie lange mit wem gefeiert hat. Kommt der Bericht zu dem Schluss, dass Corona-Regeln gebrochen wurden, droht Johnson ein parteiinternes Misstrauensvotum.

Sprechen ihm mindestens 15 Prozent der konservativen Abgeordneten – das sind 54 Personen – das Misstrauen aus, muss sich der Premier einer Vertrauensabstimmung unter den Abgeordneten seiner Partei stellen. Gewinnt er diese, kann der nächste parteiinterne Anlauf zur Absetzung erst wieder nach zwölf Monaten stattfinden. Verliert er, müsste in einem parteiinternen Entscheidungsprozess ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden.

Rund ein halbes Dutzend Tory-Abgeordnete haben zuvor bereits öffentlich den Rücktritt des Premiers gefordert. Von vielen anderen hieß es, sie wollten den Bericht abwarten. Wegen der erwarteten Zensur rechnet mittlerweile aber kaum noch jemand damit, dass nun schwere Vorwürfe gegen Johnson erhoben werden. Einen Rücktritt schloss Johnson bereits mehrmals aus. (APA, maa, 31.1.2022)