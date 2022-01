Ein Online-Programm soll Polizist*innen im Umgang mit Gewalt gegen Frauen schulen. Foto: imago images/xcitepress

Straßburg – Für einen besseren Umgang mit Gewalt gegen Frauen können sich Polizeibeamt*innen in Europa künftig speziell schulen lassen. Der Europarat stellt dazu ein neues Online-Programm zur Verfügung, wie die Straßburger Organisation am Montag mitteilte. Dabei soll Polizist*innen unter anderem vermittelt werden, wie sie am besten auf Fälle häuslicher Gewalt reagieren und wie Opfer und Täter zu befragen sind.

Hinderliche Geschlechterstereotype

Weiters wird thematisiert, welche geschlechtsspezifischen Stereotype möglicherweise effektiven Ermittlungen im Wege stehen und welche verschiedenen Arten von Gewalt gegen Frauen es gibt. Den Kurs sollen auch andere Zielgruppen absolvieren können, etwa Menschen in der Gesundheitsversorgung, Sozialarbeiter*innen und Studierende.

Rechtsrahmen durch Istanbul-Konvention

Das Programm ist Teil der sogenannten Istanbul-Konvention. Diese war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und dazu einen Rechtsrahmen zu schaffen. 34 Staaten haben die Vereinbarung bereits ratifiziert, darunter Österreich. (APA/dpa, 31.1.2022)