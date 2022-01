Sideletter regelten zwischen Türkis-Blau und Türkis-Grün Postenvergaben und Inhalte. Was steht drin und welche Folgen könnte das Bekanntwerden der Abmachungen haben?

Zwei bisher geheime Sideletter, also Nebenabsprachen zwischen Regierungsparteien, halten Österreich seit dem Wochenende in Atem. Denn die türkis-blauen und die türkis-grünen Sideletter liegen seit wenigen Tagen der Öffentlichkeit vor.

Was macht die Dokumente so brisant? Wie üblich sind solche Geheimabsprachen in der Politik? Gefährden die Leaks womöglich die Regierungszusammenarbeit? Darüber sprechen Fabian Schmid und Gerald John aus dem Innenpolitikressort des STANDARD. (red, 31.1.2022)

