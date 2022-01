Peter Sidlo hat seine Klage gegen die Casinos verloren. Foto: Reuters

Schlechte Nachrichten für Peter Sidlo, den einstigen Finanzvorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG. Das Handelsgericht Wien hat die Klage, mit der er sich gegen seine Abberufung aus dem Vorstand des Glücksspielkonzerns und gegen seine Entlassung wehrt, abgewiesen. Er hat rund 2,5 Millionen Euro eingeklagt – und den Prozess nun verloren. Das hat DER STANDARD erfahren, das Urteil wurde am Montag zugestellt.

Sidlo war am 1. Mai 2019 in den Vorstand gekommen, obwohl ihn der Headhunter nicht für besonders geeignet gehalten hatte. Am 2. Dezember 2019 zog der Aufsichtsrat den Stecker aus Sidlos Casinos-Karriere und warf ihn raus.

Eine Folge der Chats

Davor waren die Chatprotokolle rund um Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Johann Gudenus und Novomatic-Chef Harald Neumann bekannt geworden; hinter der Bestellung des früheren FPÖ-Bezirksrats in Wien wird ein politischer Deal zwischen Novomatic und FPÖ vermutet.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt seit dem Frühling 2019 in der sogenannten Causa Postenschacher, die Beschuldigten haben die Vorwürfe immer bestritten. Unter diesen Beschuldigten sind neben Sidlo der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der einstige Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner, Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann – sie alle bestreiten die Vorwürfe, und es gilt die Unschuldsvermutung.

"Mangelnde Offenheit"

Vor dem Handelsgericht war das Thema, ob Sidlo ungerechtfertigterweise rausgeworfen worden sei. Der Aufsichtsrat hatte seinen Schritt von Ende des Jahres 2019 damit argumentiert, dass Sidlo das Gremium belogen habe, als es um die Frage ging, inwiefern er in die Vorgänge involviert gewesen sei, die zu seiner Bestellung geführt hatten.

Die Richterin am Handelsgericht kommt zum Schluss, dass Sidlo gegenüber dem Aufsichtsrat nicht die Wahrheit gesagt habe. Das Gremium hatte ihn nach Aufkommen der ersten Zweifel an seiner Bestellung und anlässlich einer parlamentarischen Anfrage der Neos um Informationen zu den darin genannten Vorgängen gefragt; Sidlo hatte sinngemäß gemeint, er könne dazu mangels Informationen nichts sagen. Nach Bekanntwerden der Chatprotokolle nahm der Aufsichtsrat das zum Anlass, Sidlo quasi rauszuwerfen.

Ruf geschädigt

Die Richterin ortet darin "mangelnde Offenheit" gegenüber dem Aufsichtsrat. Konkret heißt es im Urteil dazu, dass das "in Anbetracht der Chatverläufe sowie der Feststellung, dass dem Kläger bekannt war, welche Personen in seinen Bewerbungsprozess involviert waren (…) und insbesondere, dass Neumann Strache zugesagt hatte, ihn als Kandidaten vorzuschlagen und sich nach Kräften für seine Wahl einzusetzen, ohne Zweifel als mangelnde Offenheit zu bezeichnen" sei. Diese habe durch die folgende negative Berichterstattung in den Medien zu einer massiven Schädigung des Unternehmens bzw. von dessen Ruf geführt. Die Abberufung sei also begründet gewesen.

Daneben sei auch die sofortige Entlassung rechtens gewesen – und die erfolgte in den Augen des Gerichts (anders als in jenen des Klägers) auch rechtzeitig. Sidlo habe somit all seine Ansprüche verwirkt.

Sidlos Bestellung wurde "eingefordert"

Was die Genese von Sidlos Bestellung und dessen Wissensstand betrifft, gelangte die Richterin zur Ansicht, dass Sidlo die Idee, sich für den Posten zu bewerben, zwar "aus eigenem Antrieb entwickelt" habe, allerdings sei es in der Folge zu einer "massiven Förderung" seiner Bewerbung durch Strache gekommen. Das ergebe sich "zweifelsfrei" aus den Chatprotokollen. Sidlos Bestellung sei von dieser Seite geradezu eingefordert worden – was über den Rahmen dessen, was üblicherweise für "Schützlinge" geleistet werde, hinausgehe. Und: Das gesteigerte Interesse sei "nur mit dem parteipolitischen Kalkül Straches, aus der Bestellung des Klägers einen Vorteil für die FPÖ zu ziehen", erklärbar.

Dieser Hintergrund könne auch dem Kläger nicht verborgen geblieben sein, weil es sonst für Sidlo "wohl nicht erklärbar wäre, warum derart viele Personen aus seiner Partei sich involvierten". Bei lebensnaher Betrachtung sei davon auszugehen, "dass Novomatic den Kläger ohne dessen politischen Hintergrund und seine daher rührende Unterstützung nicht als eigenen Kandidaten vorgeschlagen hätte".

Der Anwalt Sidlos war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Daher lässt sich die Frage, ob Sidlo Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen wird, derzeit noch nicht beantworten. (Renate Graber, 31.1.2022)