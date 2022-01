Corona begleitet den Master Chief auch in der Serie mit Tipps und netten Worten. Foto: Paramount

Paramount lässt Halo-Fans wissen, dass die Serie zu den gleichnamigen Spielen am 24. März auf Paramount+ starten wird. Die Handlung wird sich nicht in den Kanon der Spiele einordnen, sondern eine neue Geschichte erzählen, die allerdings bekannte Charaktere wie den Master Chief oder die künstliche Intelligenz Cortana sehr wohl in den Mittelpunkt stellen wird.

Mainstream

"Er ist die beste Waffe der Menschheit und hat nur eine Aufgabe: den finalen Krieg zu gewinnen," erklärt der neue Trailer die Rahmenhandlung der Serie kurz und prägnant. Nach dem ersten Teaser vor ein etwa zwei Monaten zeigen die aktuellen Eindrücke, dass die Serie, die nun schon einige Zeit in Entwicklung zu sein scheint, aufwendig produziert wird. Viel Action und der ewige Kampf zwischen der Menschheit und den Covenant scheint der Stoff für diese Staffel zu sein, die bei Erfolg mit Sicherheit weitergeführt wird.

Verkörpern wird den Master Chief Pablo Schreiber, der unter anderem vielen aus "American Gods" oder "Orange is the new black" bekannt sein dürfte. Als Dr. Halsey beziehungsweise KI Cortana tritt Natascha McElhone auf, die man aus der Serie "Californication" oder den Film "Truman Show" kennen sollte.

Mainstream ist Halo bereits. Erst vor wenigen Tagen gibt Microsoft bekannt, dass den neuesten Teil, Halo Infinite, bereits rund 20 Millionen Menschen gespielt haben. Klar, der Multiplayer-Teil des Spiels ist für Xbox- und PC-Spieler als Free-2-Play-Titel ohne großen Hürden zu konsumieren – dennoch eine beachtlich hohe Zahl, die sich offenbar für die Marke interessiert.

Rotten Tomatoes TV

Während sich die meisten Fans in Österreich noch fragen, wie sie eine Paramount+ Serie hierzulande legal empfangen können, voraussichtlich über Sky, schreit das Netz bereits wegen der Inszenierung der KI Cortana laut auf. Sie sei nicht "blau genug", so der Tenor. Man solle sich doch an die Vorlage halten, wenn man schon "Cashgrabs" in Richtung Gaming-Community versuche.

Mal schauen, ob die Fans nach der Ausstrahlung der ersten Folge versönlichere Töne anschlagen. (aam, 31.01.2022)