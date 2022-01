Bamako/Paris – Die Militärjunta in Mali hat den französischen Botschafter des Landes verwiesen. Über den Ausweisungsbeschluss sei Botschafter Joël Meyer bei einer Vorladung ins Außenministerium in Bamako unterrichtet worden, hieß es in einer am Montag im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung der Junta. Die Beziehungen zwischen der früheren Kolonialmacht Frankreich und den Militärherrschern in dem westafrikanischen Land hatten sich in den vergangenen Monaten zunehmend verschlechtert. (APA, 31.1.2022)