Ministerin Edtstadler und IKG-Präsident Deutsch bei der Pressekonferenz am Montag. Foto: Hans Punz/APA

Sie sei "äußerst besorgt", sagt die Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Ein Jahr nach der Präsentation der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus (NAS) der Bundesregierung sprach sie gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, nicht nur über die bereits umgesetzten Maßnahmen der NAS, sondern auch über die durch so genannte Corona-Demos massiv gestiegenen Zahlen antisemitischer Vorfälle. Das Problem sei "ein noch viel größeres geworden", so Edtstadler.

"Verrückt hohe Zahlen"

Deutsch sprach von "verrückt hohen Zahlen" bei der Meldestelle für Antisemitismus. Es liegen zwar erst die Zahlen der ersten Hälfte des Vorjahres vor, die sind aber mit 562 Vorfällen schon fast so hoch wie 2020 insgesamt. Die neun umgesetzten (von geplanten 38) Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Antisemitismus und zur Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes finden sich in einem über 100 Seiten starken Bericht. So wurde etwa die Investition für den Schutz jüdischer Einrichtungen und zur Förderung von jüdischem Leben wurde auf vier Millionen Euro erhöht, das Gesetz über die Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes wurde 2021 einstimmig beschlossen, Wertekurse für Asylwerberinnen und subsidiäre Schutzbedürftige wurde um einen eigenen Kurs zum Thema Antisemitismus erweitert, ebenso wurden Aus- und Fortbildung bei Justiz, Polizei und Bundesheer dementsprechend adaptiert und ein eigener Marker (Flag) für Antisemitismus im polizeilichen Protokollierungssystem implementiert.

Jahrtausende altes Virus

Edtstadler verurteilte die Verharmlosung der Verbrechen des Holocaust durch bekannte Vergleiche sogenannter Querdenker, die etwa den Davidstern tragen und kritisierte auch Politiker, die dies unterstützen. "Wir stehen aber am Anfang des Weges. Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein Marathon, und kein Sprint", sagte Edtstadler, die die Antisemitismusbeauftragten aller EU-Mitgliedstaaten heuer nach Wien einladen will.

In Österreich seien 2021 ein Drittel der antisemitischen Vorfälle nicht zuordenbar gewesen, 40 Prozent hatten einen rechtsextremen Hintergrund, 14 einen linksextremen Hintergrund und 12 einen islamistischen.

Oskar Deutsch sprach vom Antisemitismus als "Jahrtausende altes Virus" und bat auch die Zivilgesellschaft, bei Vorfällen laut zu werden, sei es "auf der Straße, im Fußballstadion oder im Café": "Stehen Sie ein, stehen Sie auf, machen Sie sich stark!", so Deutsch. Zu den Demos meinte er: "Es ist nirgends notwendig, sich antisemitisch zu betätigen, um irgendetwas in der Welt zu kritisieren." Doch von der FPÖ sein man antisemitisches Verhalten "gewohnt, sie tun das seit Jahrzehnten, da existiert eine Kontinuität". (Colette M. Schmidt, 31.1.2022)