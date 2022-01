Der tschechische Milliardär Radovan Vitek will mit seiner CPI Property Group die österreichische Immofinanz übernehmen – die S Immo überlässt Vitek nun ihre Aktien

Foto: REUTERS

Wien – Der Übernahmekampf um die börsennotierte Immofinanz AG ist so gut wie entschieden. Als Sieger geht der tschechische Milliardär Radovan Vitek hervor, dessen CPI Property Group zuletzt mit 35,5 Prozent der Immofinanz-Aktien bereits der Hauptaktionär war. Nun dient ihm die s Immo ihre 12,69 Prozent der Immofinanz an sowie all jene Aktien, die sie womöglich durch ihr Teilangebot für Immofinanz noch erhalten sollte – ursprünglich wollte sie auf eine Sperrminorität aufstocken. (APA, 31.1.2022)