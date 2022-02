Journalist und Autor Harald Havas schuf die ersten österreichischen Superhelden in Comic-Form – die Ideen dafür sammelte er unter anderem am Wiener Heumarkt

Sagen und die Wiener Kultur standen Pate für die ersten Helden-Riege, die 2016 das Licht der Comic-Welt erblickte. Foto: ASH/Isabella Griessenberger

Lady Heumarkt sieht nicht aus wie die typische Superheldin. Sie ist übergewichtig, Ende 50 und raucht. In den USA würde sie wahrscheinlich – wenn überhaupt – als Gegenspielerin von Batman taugen. Für das erste österreichische Superheldencomic ASH: Austrian Superheroes war sie 2016 allerdings perfekt. Harald Havas und sein Team talentierter Zeichner schufen Helden, die man so noch nicht gesehen hatte. Doch die Pandemie erwies sich als erfolgsbremsender Superschurke.

Hobby zum Beruf machen

Kinder lieben Süßigkeiten, doch der 1964 in Wien geborene Havas setzt schon in jungen Jahren andere Prioritäten als Gleichaltrige. Hat er als Sechsjähriger die Wahl zwischen Süßigkeiten und einem neuen Pixi-Buch, dann fällt die Wahl fast immer auf die bunten "Bild-Text-Medien", wie Havas seine frühe Liebe nennt. Die Romanze setzt sich fort, durch die Abenteuer von Bussi Bär oder Fix & Foxi sogar noch mehr befeuert. In der Schule lernt er den heute als Bilderbuchillustrator tätigen Helmut Kollars kennen, der schon damals der bessere Zeichner ist. Die Zusammenarbeit wird bis zum ersten Job reichen, als man als Duo die eigenen Geschichten an heimische Tageszeitungen verkauft. Havas’ ursprüngliche Idee, Schauspieler zu werden, wird damit endgültig begraben. Ideen der beiden finden immer wieder Abnehmer in der heimischen Medienlandschaft, 1988 wird Havas Chefredakteur des Fachmediums Comic Forum.

Stark geprägt wird seine Arbeit unter anderem von seiner Jugend im Wien der 1980er-Jahre und seinem Interesse an Sagen und der eigenen Geschichte. So ist Lady Heumarkt, die vor allem durch ihre pure Kraft den Superheldenstatus verdient, eine Verneigung vor dem Heumarkt-Catchen, das sich in Wien bis ins Jahr 1997 großer Beliebtheit erfreute. Das Donauweibchen wiederum entstammt einer Wiener Sage über eine menschenfreundliche Nixe, die im Comic als Naturwesen ihre Form verändern kann. Zusammen mit dem für Österreich nicht untypischen Bürokraten – ja, er heißt wirklich so – und dem noch am ehesten an bekannte Superhelden erinnernden Captain Austria bilden sie die "Wiener Wächter", die ähnlich ihren US-Vorbildern die Stadt gegen übernatürliche Schurken verteidigen müssen – etwa gegen einen Basilisken oder die wahnsinnige Geierwally.

Mit allerlei Anspielungen, auch auf politische Geschehnisse der Vergangenheit, ist ASH nicht nur Unterhaltung, sondern gleichzeitig eine Geschichtsstunde, bei der man bekannte Gebäude wie die Karlskirche oder den Donauturm, der gleichzeitig die Zentrale der Helden darstellt, zu sehen bekommt. Trotz seiner Wiener Herkunft will Havas ASH aber nie satirisch oder als Parodie verstehen. "Ich wollte nicht den nächsten Möbelix-Man, sondern Figuren mit inneren Konflikten und Beziehungen unterschiedlichster Art schaffen."

Mit Leo Koller findet Havas im richtigen Moment den perfekten Zeichner für den von ihm angestrebten Stil. Nach regem Austausch mit seinem neuen Partner ist dem Journalisten klar, dass seine Idee funktionieren kann. Andere wichtige Personen treten dem Kreativteam bei, etwa Thomas Aigelsreiter, Michael Hafner und Andi Paar.

Eine Crowdfunding-Seite, einige Auftritte auf heimischen Comicmessen und diverse Artikel in österreichischen Medien später ist das nötige Geld für die ersten Ausgaben verfügbar, und 2016 erscheint tatsächlich das erste Heft. Rund 5.000-mal verkaufen sich die ersten Ausgaben, und das Team, das ohne große Pläne in das Projekt gestartet ist, macht weiter und holt sich laufend weitere Kreative dazu. Von 2017 bis 2020 erscheint alle zwei Monate ein Heft – eine Schlagzahl, die viele andere in diesem Segment nicht schaffen. Es scheint, als würde nichts den Erfolg aufhalten können – und dann kommt Corona.

Die für den Verkauf so wichtigen Messen sowie Comicshops fallen teilweise oder komplett aus, und so reduziert man 2020 gezwungenermaßen den Umfang der Hefte. 2021 sendet man der Fangemeinde in Form eines Sonderbands zumindest ein kräftiges Lebenszeichen. 2022 wird es wohl ebenfalls in dieser reduzierten Form ein Comeback von ASH geben.

Der Zeichenstil ist absichtlich an die großen US-Vorbilder angelehnt. Vor ASH war Österreich in Sachen Comics vor allem durch lustige und kunstvolle Vertreter bekannt. Foto: ASH/Andi Paar

Comics gegen rechts

In der Zwischenzeit hat Havas wieder mehr Zeit für seine andere Leidenschaft – das Verfassen von Büchern, die oftmals von seiner Geburtsstadt Wien handeln. Die Plattform Comics gegen rechts, die eine Gegenbewegung zu den Anfang der 2000er-Jahre verfassten Comics aus dem rechten Lager ist, will er nicht mit neuen Inhalten füllen. 2017, nach der Angelobung der von über 60 Prozent der Österreicher gestützten türkis-blauen Regierung unter Sebastian Kurz, wollte Havas keine wöchentliche "Fundamentalopposition" mehr machen. Es sei "alles gesagt", sagt der Journalist. Die Plattform bestehe ja weiterhin.

Reale Superhelden sieht Havas in Österreich wenige, schon gar nicht in der Politik. Am ehesten seien es die Kabarettisten, die immer wieder intensiv Stellung zum politischen Geschehen beziehen. "Für mich sind Kabarettisten wie Michael Niavarani österreichische Superhelden", sagt Havas. Dieser zeige sich oft "unverrücklich in seiner Haltung" – "ein unlikely Hero", wie ihn Havas beschreibt. Vielleicht waren die Austrian Superheroes auch deshalb hierzulande so erfolgreich, sind es doch offenbar auch in der Realität keine Muskelberge, die für die größten Heldentaten verantwortlich sind. (Alexander Amon, 1.2.2022)