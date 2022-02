Europäische Kolonialmächte setzten auf die "Umerziehung" der indigenen Bevölkerung – vierteilige Doku "Rottet die Bestien aus!", 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Velvet Films

19.40 REPORTAGE

Re: Auf Fälscher-Fährte – Die Jagd auf Produkt-Piraten Kleidung, Parfum und Uhren bekannter Marken sind beliebt. Das macht sie attraktiv für Fälscherinnen und Fälscher. Mittlerweile ist jedoch nahezu jedes Produkt von Produktpiraterie betroffen.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Feuer und Eis – Die magischen Inseln der Wikinger Als kundigste Seefahrer ihrer Zeit fuhren die Wikinger am Ende des ersten Jahrtausends von Norwegen aus über die Shetlands, die Färöer, Island und Grönland bis nach Neufundland. Ein Film von Nigel Pope. Bis 21.05, ORF 2

20.15 IN LINZ BEGINNT’S

Soko Linz Katharina Stemberger als erfahrene und resolute Chefinspektorin Johanna "Joe" Haizinger und Daniel Gawlowski als bedachter Kriminalhauptkommissar Ben Halberg treten ihren Dienst in der oberösterreichischen Hauptstadt an. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKU-REIHE

Rottet die Bestien aus! (1–4/4) Ausgehend vom Unrecht der Kolonialmächte entlarvt Filmemacher Raoul Peck die bis heute zutiefst verankerte Ideologie der weißen Vorherrschaft. Schonungsloses Bild der Geschichte des europäischen Kolonialis- mus von Amerika bis Afrika. Bis 0.05, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl über Lockerungen der Corona-Maßnahmen, PCR-Testchaos und Inflation auf Zehnjahreshoch. Live im Studio ist der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Schriftsteller Martin Suter und Schauspielerin Valerie Huber. Bis 22.55, ORF 1

22.45 THRILLER

Jack Ryan: Shadow Recruit (USA/Russland 2014, Kenneth Branagh)Der fünfte Film mit der Romanfigur Jack Ryan – mit Chris Pine in der Rolle des Agenten wider Willen. Nachdem er aus Afghanistan zurückgekehrt ist, wünscht sich Ryan nichts sehnlicher als etwas Ruhe. Sein Boss in seinem neuen Bürojob an der Wall Street, CIA-Agent Thomas Harper, sieht das anders: Nun muss er undercover nach Moskau reisen, um einen Terroranschlag zu verhindern. Bis 0.50, ATV

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wüstenmütter Dokumentation über Aussteigerinnen aus der spätantiken Gesellschaft. Die Frauen lebten in Einsiedeleien und wurden zu gefragten Ratgeberinnen für Suchende in spirituellen und praktischen Lebensfragen. Bis 0.05, ORF2