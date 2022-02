Also, da war diese Sache zwischen dem kleinen Gewerbetreibenden Rudi Bandlkramer und dem höchsten (politischen) Beamten im Finanzministerium, Thomas Schmid. Irgendwie war man miteinander ins Gespräch gekommen, vielleicht hat man bei einem Infoabend der Wirtschaftskammer ("Steuerfragen für Kleinunternehmer") Visitenkarten ausgetauscht. Jedenfalls trafen einander Thomas Schmid und Meister Bandlkramer zwischen November 2016 und September 2019 mindestens 19-mal. Einfach so – "supergemütlich" oder "genial" (Schmid). Man war auch gleich per du.

René Benko ist ein bekannter Immobilienmilliardär mit ausgezeichneten Connections zu Sebastian Kurz. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Und weil es so gemütlich war, arrangierte Schmid für den Bandlkramer und dessen Berater auch gleich einen Termin mit dem nächsthöheren Sektionschef, zugleich Autor (SteuerSparBuch). Im Juli 2017 konnte Schmid an Bandlkramer melden, dass "deine und unsere Leute heute ein gutes Treffen hatten". Im September 2018 konnte Schmid dann an Bandlkramer melden: "Lieber Rudi, in deiner Sache ist alles auf Schiene!"

Wie schön! Das ist moderner, KMU-orientierter Dienst am kleinen Steuerzahler! Eine Kleinigkeit ist in dieser Erfolgsstory noch nachzutragen: Rudi Bandlkramer, der von Thomas Schmid im Sinne des türkisen Leistungsgedankens so intensiv betreut wurde, heißt in Wahrheit René Benko und ist ein bekannter Immobilienmilliardär mit ausgezeichneten Connections zu Sebastian Kurz. (Hans Rauscher, 1.2.2022)